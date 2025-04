I canti della passione, venerdì 18, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco in Rocca

Da oltre sessant’anni è uno dei momenti centrali e più sentiti della Settimana Santa

sassolese. Venerdì 18 aprile, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco in Rocca, la magia della musica classica e la profonda spiritualità si fonderanno, come da tradizione, nella Via Crucis animata dai canti della Scuola Corale G. Puccini.

Diretta dal M° Armando Saielli, affiancato all’organo dal M° Marco Bedetti, la Corale

alternerà le meditazioni del Venerdì Santo, guidate da don Fabrizio Meroni, con interventi musicali di grande suggestione evocativa, in un dialogo intenso con il mistero della Passione di Cristo.

Saranno proposti brani di Bruckner, Palestrina, Da Victoria, Bach, Schubert e Saguatti, per

concludere con i Confutatis e Lacrimosa tratti dal “Requiem” di Mozart.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Sassuolo, è realizzata in collaborazione con la

parrocchia di San Giorgio e l’Arciconfraternita del SS. Crocifisso, con il prezioso sostegno della Fondazione di Modena.