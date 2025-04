Fiorano Modenese: al via le iscrizioni per i servizi scolastici e centri estivi

Dal 16 aprile al 16 giugno 2025, a Fiorano Modenese, sono aperte le iscrizioni ai servizi di prolungamento orario, mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026, riferiti a scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado del territorio.

Le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e prolungamento orario (pre-scuola e post-scuola) devono essere presentate tutti gli anni, mentre per la mensa scolastica, chi è già iscritto al servizio nell’anno in corso, non dovrà presentare nuova domanda, con l’eccezione degli alunni della scuola Ciro Menotti, per i quali va presentata tutti gli anni domanda di iscrizione alla mensa, e dei bambini che inizieranno a settembre 2025 il primo anno della scuola d’infanzia o della primaria.

La richiesta di agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2025/2025 dovrà essere separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi, con Attestazione ISEE in corso di validità.

Dal 16 aprile e fino all’8 maggio sarà anche possibile iscrivere bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e delle prime due classi delle scuole medie ai centri estivi comunali.

Le famiglie interessate possono presentare tutte le domande online (servizi scolastici, agevolazioni tariffarie e centri estivi), accedendo al portale EntraNext tramite il sito del Comune di Fiorano Modenese. Per accedere al portale occorrono le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande è possibile consultare il sito web del Comune di Fiorano Modenese o contattare il Servizio Istruzione: telefono 0536 83342), mail scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it o canale Telegram dedicato.