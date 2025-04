Domenica 11 maggio, a Modena, ventiduesima edizione di Stuzzicagente primavera

Insieme alla primavera, torna anche l’appuntamento con Stuzzicagente, l’itinerario del gusto proposto da Modenamoremio, Società di promozione del Centro Storico di Modena, che giunge, complessivamente, alla sua 39esima edizione.

La maratona del gusto più apprezzata e amata da modenesi e non, avrà luogo Domenica 11 Maggio, a partire dalle ore 18.00, partendo da Piazza Pomposa, dove saranno in vendita i gettoni ‘golosi’, ovvero la moneta ufficiale dell’evento, facili e comodi da utilizzare, disponibili online su modenamoremio.it o in presenza presso l’ufficio di via Selmi 52, già da domani 16 aprile.

Sono 16 i locali del centro storico, con 21 aziende, che partecipano a questa edizione, proponendo le loro gustose specialità: Ad Maiora, Archer, Il Chicco d’Oro, Associazione Il Matraccio, BorlenGO!, Birroteca Al Goblet, Mob, Ci Voleva.Mo, La Bicicletta Caffè e Salumi, Self Service Ghirlandina, StappiAmo, Mercato Campagna Amica della Ghirlandina, Tigellino, Trattoria Ermes, Stile Libero, Taglio – Focacce e Bottega.

I gettoni si potranno acquistare in prevendita, a partire dal 16 aprile e fino al 10 Maggio, sul sito modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Made in Modena Travel (piazza Grande, 34 – dal lunedì al venerdì 10.00-15.00 | 16.00-18.00, sabato 10.00 – 13.00 | 15.30 – 19.00. Chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica). Domenica 11 maggio i gettoni potranno essere acquistati sul sito www.modenamoremio.it fino alle ore 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa dalle ore 17.

I gettoni saranno acquistabili in pacchetti da 10, del valore di € 20, 15 del valore di € 30 – in prevendita sarà regalato un gettone in più, o 20 del valore di € 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in più.

Quelli acquistati online potranno essere ritirati presso lo stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

Ricordiamo che Stuzzicagente è anche una competizione tra i piatti proposti dagli esercenti che vengono prima gustati poi valutati da ben tre Giurie diverse: la prima è la GIURIA POPOLARE costituita da tutti i partecipanti all’evento; la seconda è la GIURIA DI QUALITÀ rappresentata da 3 professionisti esperti della cucina modenese che per questa edizione sono: Antonio Previdi, ristoratore, o meglio come si autodefinisce ‘oste con fierezza’, della trattoria Entrà di Finale Emilia, Giovanna Cammelli, direttrice della scuola IAL alberghiera e di ristorazione di Serramazzoni, e Micaela Ferri, seguitissima foodblogger del blog ‘Le ricette di Michi’.

La terza giuria, come ormai consuetudine, è quella di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato” che valuterà la sostenibilità dei piatti e del packaging proposti.

Anche in questa edizione Stuzzicagente ospita, con grande piacere, un partner solidale; questa volta si tratta di Associazione Porta Aperta che propone un proprio gettone solidale finalizzato a contribuire alla ristrutturazione della propria mensa e ad altre attività come la colazione, il pasto e la doccia per chi ne ha bisogno.

I locali vincitori riceveranno una confezione con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte da Piacere Modena, mentre tra il pubblico votante un fortunato vincitore potrà ricevere ben 20 gettoni omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, prevista per domenica 28 Settembre 2025.

L’evento sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale in Piazza Pomposa.

Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie all’importante contributo di BPER Banca e al prezioso sostegno del Marchio “Tradizione e Sapori di Modena”.

Un ringraziamento speciale va alle quattro Associazioni di Categoria del territorio Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam.