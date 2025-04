Controlli straordinari della Polizia di Stato di Bologna ai “Giardini Fava”

La Polizia di Stato di Bologna nel corso del pomeriggio di ieri ha effettuato un servizio straordinario di controllo all’interno dei Giardini Graziella Fava di Via Milazzo, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori in particolare lo spaccio di stupefacenti, che ha portato all’arresto di due cittadini nigeriani e al controllo di 35 soggetti.

Nello specifico, il suddetto servizio coordinato da un Funzionario della Questura ha visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale, di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato con il cane Barack ed infine di personale della Polizia Locale. Gli equipaggi coordinati in modo da coprire tutte le vie di fuga hanno fatto accesso all’interno dei Giardini alle ore 14.30 circa dove erano presenti diversi cittadini stranieri. Immediatamente tre uomini nigeriani a bordo di monopattini, hanno provato ad allontanarsi a gran velocità per evadere i controlli, ma sono stati immediatamente fermati.

I tre uomini, fin da subito segnalati dal cane antidroga Barack, sono stati controllati e in quel frangente uno dei tre, un nigeriano classe 1989, ha tentato la fuga in direzione di via Milazzo disfacendosi durante la corsa di alcuni involucri di sostanza stupefacente, contenenti 7 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina, e colpendo gli Agenti che lo hanno inseguito e fermato definitivamente in via Fratelli Rosselli.

A causa della sua condotta violenta, uno dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine ha riportato una distorsione alla caviglia, con prognosi di 5 giorni.

Da controlli è emerso che il cittadino nigeriano ha numerosi precedenti penali e di polizia per i reati di percosse e lesioni e in materia di stupefacenti, infatti lo stesso era stato già arrestato per spaccio nel 2024 e 2021.

Gli Agenti hanno dunque tratto in arresto l’uomo per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

Il secondo nigeriano, classe 1997, è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish e 500 euro in contanti e nella fase dell’accompagnamento presso la Questura, l’uomo ha provato a disfarsi di altra sostanza stupefacente, trovata dagli Agenti al di sotto del sedile dell’autovettura di servizio dove lo stesso era seduto per un totale di 12 grammi di cocaina (31 dosi) e 14 grammi di metanfetamina (29 dosi).

Anche quest’ultimo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due venivano trattenuti nelle camere di sicurezza della locale Questura, in attesa del rito direttissimo fissato la giornata odierna alle ore 9.30.

Il terzo soggetto nigeriano, classe 2001, invece, è risultato negativo ai controlli.