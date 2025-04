Brunello Bulgarelli presenta a Modena il suo romanzo ‘Belgio/Italia – Andata e Ritorno’

Venerdì 18 aprile alle ore 18.00, presso la Libreria Ubik di Modena, si terrà la presentazione del romanzo Belgio/Italia – Andata e Ritorno, opera d’esordio di Brunello Bulgarelli, dirigente in pensione e autore novantacinquenne che ha deciso di dare voce alla sua storia di vita. Un racconto che celebra l’amore maturo, l’amicizia e la capacità di vivere nuove emozioni anche nella terza parte della vita.

A 85 anni, Bulgarelli debutta come scrittore con un romanzo che esplora la bellezza della rinascita, dell’introspezione e della speranza. Il protagonista, attraverso la sua amicizia con Marie Claire, vede trasformarsi un legame che resiste al tempo e alla distanza in un amore profondo e senza età. Belgio/Italia – Andata e Ritorno è una storia che ci insegna che non è mai troppo tardi per guardarsi indietro, riscoprire il passato e aprirsi a nuove possibilità.

“Ripercorrere la storia di una vita è liberatorio, a tratti doloroso, altre volte illuminante. È un viaggio nei ricordi, fatto di momenti che ci hanno plasmato, insegnato e trasformato. Ogni episodio, ogni incontro, si intreccia nel tessuto della nostra esistenza”, afferma Bulgarelli, che ha voluto celebrare, attraverso questo romanzo, anche la memoria di sua moglie, figura centrale nel suo cammino.

Con uno stile elegante e coinvolgente, l’autore racconta le vicissitudini dei suoi protagonisti tra realtà e finzione, esplorando la forza dei sentimenti e la bellezza delle seconde opportunità. Un racconto di speranza che invita a riflettere sull’importanza dei legami umani, delle emozioni sincere e della condivisione.

La presentazione del libro sarà accompagnata da un incontro con l’autore, che si racconta in prima persona e ci parla del processo creativo che ha portato alla realizzazione di quest’opera. Grazie alla collaborazione con Eliselle, che ha curato l’editing del testo, Belgio/Italia ha trovato il giusto equilibrio tra la sincerità dell’autore e il linguaggio narrativo.

Brunello Bulgarelli è nato a Bologna nel 1939, diplomato in radiotecnica e con una lunga carriera che lo ha portato a lavorare negli Stati Uniti per Olivetti-General Electric e a fondare, negli anni di piombo, un’azienda di software a Maranello. Da pensionato, ha deciso di dedicarsi alla scrittura, portando alla luce i frammenti di una vita intensa e ricca di significato.

Perché leggere Belgio/Italia – Andata e Ritorno?

Il romanzo è un invito a credere nei sogni, nell’amore e nella rinascita, anche quando la vita sembra averci riservato solo il passato. Una lettura consigliata a chi cerca storie di speranza, di emozioni profonde e di scoperte, a qualsiasi età.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti.

Info Evento:

Data: Venerdì 18 aprile, ore 18.00

Luogo: Libreria Ubik, Modena

Ingresso gratuito