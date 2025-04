Al via lo Sportello Itinerante per il supporto alle donne migranti e vittime di violenza di genere a Marzabotto

È ufficialmente partito il progetto “Sportello Itinerante”, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto NORA against GBV, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto è un’iniziativa volta a sostenere le donne e le persone con background migratorio e quelle vittime di violenza di genere attraverso un supporto mirato di tipo legale, lavorativo e sanitario.

Lo Sportello Itinerante nasce con l’obiettivo di promuovere l’autodeterminazione e l’integrazione socio-economica delle donne migranti e di quelle in fuoriuscita da percorsi di violenza, garantendo loro un’assistenza continua e strutturata. Il servizio offre tre tipologie di supporto fondamentali:

● Tutela legale: consulenza e assistenza per la regolarizzazione dei documenti, supporto nelle richieste di protezione internazionale, permessi di soggiorno per motivi umanitari e per vittime di violenza, oltre a orientamento legale per l’indipendenza giuridica delle donne, in particolare per coloro che desiderano svincolarsi da contesti di violenza domestica o tratta ai fini di sfruttamento sessuale, lavorativo o criminale.

● Mediazione sanitaria: accompagnamento delle donne nei percorsi di salute, con un approccio etnosanitario che rispetta e valorizza le differenze culturali. Il servizio aiuta nell’accesso ai servizi sanitari Associazione Donne in Strada APS territoriali, fornisce consulenza sulla salute sessuale e riproduttiva e facilita il dialogo con le strutture mediche per garantire cure adeguate e sensibili alle esigenze delle utenti.

● Supporto lavorativo: assistenza nella ricerca di lavoro e nella costruzione di percorsi di autonomia economica attraverso la formazione, il bilancio delle competenze, l’orientamento professionale e il supporto nella redazione di CV e lettere di presentazione. Lo Sportello collabora con enti locali e realtà produttive per creare opportunità di inserimento lavorativo adeguate.

Il progetto si avvale della collaborazione del Comune di Marzabotto e del Centro Antiviolenza Chiama Chiama di Mondodonna Onlus, attivo a Marzabotto, che fornisce un ulteriore punto di riferimento per l’assistenza e l’accompagnamento delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Parallelamente, il progetto prevede la formazione “Generi e Dintorni”, rivolta a operatrici e operatori dei servizi pubblici e privati per rafforzare la rete di supporto e migliorare la risposta territoriale ai bisogni delle donne vittime di violenza.

Questo progetto rappresenta un passo importante per il territorio dell’Appennino Bolognese e mira a creare un sistema di supporto accessibile e inclusivo per le donne che affrontano situazioni di vulnerabilità. L’approccio intersezionale e di genere adottato permette di offrire un aiuto concreto che tenga conto di tutte le sfaccettature delle loro esperienze.

Lo Sportello è attivo a Marzabotto tutti i mercoledì dalle 10 alle 13 e si Associazione Donne in Strada APS propone di raggiungere un numero sempre maggiore di donne, grazie anche alla collaborazione con le reti territoriali e gli enti locali.

Per maggiori informazioni sul progetto e sui servizi offerti, è possibile contattare Donne in Strada a info@donneinstrada.org oppure su whatsapp al 3297519943.