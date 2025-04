Young Day a Castelfranco Emilia

Avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro: perseguendo questo obiettivo, martedì 15 aprile, a partire alle ore 14:30, presso la struttura del parco Ca’ Ranuzza, sita in via Nenni 7, si terrà lo Young Day, un evento di orientamento al lavoro rivolto ai giovani under 35 del territorio.

Organizzato dal Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’Unione Comuni del Sorbara, l’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità concreta di incontrare direttamente i referenti di alcune aziende del territorio, svolgere colloqui conoscitivi, informarsi sulle offerte lavorative disponibili e approfondire i servizi dell’Agenzia regionale per il lavoro. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione online attraverso il link presente sul sito del Comune di Castelfranco Emilia. Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé il proprio curriculum vitae, così da poter cogliere al meglio tutte le opportunità disponibili.

«Lo Young Day rappresenta un’occasione preziosa per i nostri giovani non solo per entrare in contatto diretto con le aziende del territorio, ma anche per accrescere consapevolezza e fiducia nel proprio percorso professionale. Crediamo fermamente nell’importanza di costruire ponti tra scuola, formazione e lavoro, e questa ennesima occasione lo dimostra», commentano dall’Amministrazione comunale.