“Una Montagnola di carte”, dal 17 aprile un ciclo di incontri dedicati alla valorizzazione e alla scoperta del Parco

Dal 17 aprile 2025 prende il via negli spazi di Filla, nel parco della Montagnola, un ciclo di incontri divulgativi, curati dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi insieme all’Archivio Storico del Comune di Bologna, che propone e approfondisce alcuni temi legati alla valorizzazione, conoscenza e scoperta del Parco della Montagnola attraverso le carte dell’Archivio.

Un programma di cinque appuntamenti primaverili pomeridiani, nei giovedì tra aprile e giugno, aperti a tutta la cittadinanza.

Gli incontri si svolgono presso Filla Auditorium. Dopo una prima parte di racconto documentale, si uscirà nel parco per vedere dal vivo quanto illustrato.

Ingresso libero.

PROGRAMMA

Giovedì 17 aprile 2025 ore 17-18.30

Il Giuoco del Pallone e lo Sferisterio

A partire da documentazione dei primi dell’800, ripercorreremo le vicende legate alla costruzione dello Sferisterio per ospitare il popolarissimo Giuoco del Pallone col bracciale. Interviene Michela Venturi.

Giovedì 8 maggio 2025 ore 17-18.30

La Palazzina della Direttissima

Nato nel 1934 come padiglione celebrativo dei lavori di apertura della linea ferroviaria Bologna-Prato-Firenze, diventa poi sede dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani e infine scuola. Gioiello dell’architettura razionale, nel dopoguerra è stato arricchito di opere d’arte, fra gli altri di Ilario Rossi. Interviene Maria Beatrice Bettazzi.

Giovedì 22 maggio 2025 ore 17-18.30

Il rifugio antiaereo e altri eventi del 1943-45

Ci immergeremo nel cuore del parco attraverso racconti del rifugio antiaereo che si trovava sotto alla Montagnola durante la seconda guerra mondiale, la sua realizzazione, la sua frequentazione e l’utilizzo degli alberi del parco per cucinare e riscaldarsi. Interviene Michela Venturi.

Giovedì 5 giugno 2025 ore 17-18.30

La grandiosa scalinata di accesso alla Montagnola

Progettata da Tito Azzolini e Attilio Muggia nel 1891 e realizzata fra il 1893 e il 1896, l’accesso alla Montagnola da via Indipendenza costituisce il coronamento dei lavori per l’apertura della via. Denominato il Pincio bolognese, ospita anche numerose opere scultoree. Interviene Maria Beatrice Bettazzi.

Giovedì 19 giugno 2025 ore 17-18.30

Il verde storico e i suoi arredi

Attraverso le carte dell’Archivio Storico Comunale ripercorreremo la progettazione e la realizzazione del primo Giardino Pubblico bolognese a partire dall’analisi del patrimonio vegetale e degli arredi. Intervengono Michela Venturi, Maria Beatrice Bettazzi, Ivan Bisetti e Mariateresa Guerra.