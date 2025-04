Un libro di racconti per i vent’anni dell’Ospedale di Sassuolo

Un libro di racconti e poesie per ‘festeggiare’ i vent’anni dalla fondazione dell’ospedale di Sassuolo e lasciare una ‘traccia’ che possa parlare anche oltre le occasioni di celebrazione dell’anniversario. È nato da questo spunto e con questo obiettivo il libro “Ancora tanta vita – Storie e racconti per i vent’anni dell’Ospedale di Sassuolo” appena pubblicato da ‘Incontri Editrice’.

Una raccolta di voci dedicata alla quotidianità dell’ospedale, ai suoi spazi, alle sue stanze, ai corridoi, sempre animati dalle storie di uomini e donne, di professionisti che ci lavorano e dalle persone che arrivano in qui per curarsi o assistere qualcuno a loro caro. L’antologia, disponibile da oggi in tutte le librerie, anche on line, è composta dai 21 contributi degli operatori dell’ospedale che hanno partecipato al concorso letterario ‘Ti racconto l’ospedale’, indetto a fine 2024, e da 9 racconti di altrettanti autori locali: Patrizia Bartoli, Claudio Gavioli, Francesco Genitoni, Nicoletta Magnani, Giulia Paganelli, Fabio Panciroli, Alfonso Scibona, Gabriele Sorrentino e Roberto Valentini. Ogni contributo è poi corredato da una sintetica nota biografica, per ricordare la storia della ‘firma’ che lo ha ideato. Sia essa di un noto scrittore o di un infermiere di reparto, di un tecnico di radiologia o di un medico.

Dai racconti, sottolinea l’editore, passano come un respiro di vita la forza e la fragilità, il sollievo e la paura, le certezze e i dubbi di chi nelle stanze dell’ospedale assiste allo scorrere dell’esistenza. In ogni parola, scrive ancora l’editore nella presentazione del volume, c’è un insaziabile bisogno di vita. Di quella vera, fatta di sguardi, di strette di mano silenziose, di lacrime trattenute e sorrisi. Perché c’è ‘ancora tanta vita’ dentro queste pagine…

Il più sentito ringraziamento va, da parte dell’ospedale, agli autori che si sono impegnati nel progetto, e a chi ha partecipato al concorso letterario, sempre cercando di raccontare con passione e umanità storie delicate, capaci di infondere speranza ed emozionare. Un grazie particolare, inoltre, alle socie di Incontri Editrice, preziosissime partner dell’iniziativa, senza la cui disponibilità e competenza non sarebbe stato possibile realizzare questo libro che fa parte delle iniziative promosse per festeggiare i primi vent’anni di attività, da quando nel 2005 venne inaugurato il ‘nuovo’ ospedale, con la fusione tra il ‘vecchio’ e la casa di cura ‘Villa Fiorita’. E infine grazie al fotografo Rolando ‘Rollo’ Montanini per aver concesso l’utilizzo della sua fotografia, parte di una mostra permanente già allestita in ospedale, come copertina del libro.

Alla presentazione ufficiale del libro, oggi, ha partecipato anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo, Federico Ferrari. Il comune ha infatti patrocinato tutte le iniziative del ventennale dell’ospedale.