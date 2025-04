Modena: ubriaco alla guida urta due auto e ne danneggia altre

Durante una manovra di sorpasso ha danneggiato ben tre veicoli in sosta finendo per urtare anche l’auto che stava tentando di sorpassare: sottoposto all’alcol test dalla Polizia locale di Modena, intervenuta sul luogo del sinistro, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue tre volte oltre il consentito ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 11 aprile in piazzale Risorgimento, proprio mentre erano in corso controlli stradali, che si sono protratti dalle 22 alle 4, predisposti dalla Polizia locale per contrastare in particolare la guida in stato di ebbrezza.

I controlli antialcol, condotti, anche in relazione a segnalazioni in carico al Comando di via Galilei, con strumentazione per l’accertamento qualitativo e quantitativo del tasso alcolico, si stavano svolgendo in via Piave quando è arrivata la chiamata per il sinistro in piazzale Risorgimento. Un pattuglia si è quindi spostata sul posto per i rilievi di legge eseguendo anche i controlli sul conducente responsabile del sinistro. L’uomo un 30enne residente in città, alla guida di una Bmw X1, percorrendo viale delle Rimembranze verso via Giardini, subito dopo l’intersezione con corso Canalchiaro, nel tentare il sorpasso di un veicolo che procedeva nella stessa direzione, ha urtato un’auto Peugeot in sosta al margine della carreggiata e ha quindi colpito altre due auto parcheggiate davanti alla Peugeot impattando infine sul veicolo in marcia che stava tentando di sorpassare, un’auto Fiat condotta da una signora. Alla persona alla guida della Bmw è stato accertato un valore alcolemico superiore a 1.5 ricadendo nella terza e più grave fascia individuata dal Codice della Strada. È quindi scattato il ritiro immediato della patente e il deferimento all’Autorità giudiziaria che stabilirà in quale misura applicare le sanzioni penali ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida; la collocazione dell’episodio nella fascia notturna potrebbe comportare una maggiorazione della sanzione, mentre il veicolo non è stato sequestrato, perché non di sua proprietà.

Invece, nei controlli anti-alcol realizzati in via Piave, in cui sono stati verificati 59 conducenti, i due pretest risultati positivi non si sono configurati come violazioni in quanto entro i limiti previsti dalla legge e non relativi a neopatentati. Nel corso del servizio di controllo, cinque veicoli sono però risultati avere dispositivi di equipaggiamento, come luci e altro, non correttamente funzionanti; per altri tre veicoli era stata omessa la revisione periodica e tre conducenti di monopattino elettrico sono stati sanzionati perché circolavano senza indossare il casco di protezione.

I controlli anti-alcol della Polizia locale sono poi proseguiti in via Vignolese, dove sono stati verificati altri 18 veicoli e a uno dei tre conducenti positivi al pretest, un 35enne residente fuori città, è stato accertato un livello di alcol nel sangue tra 0,8 e 1,5 che lo ha collocato nella seconda fascia individuata dalla legge. Anche per lui è dunque scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.