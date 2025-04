Maranello e Fiorano, al via l’interconnessione della rete idrica a beneficio di cittadini e imprese

Garantire un servizio idrico sempre più performante, per soddisfare le crescenti richieste di una zona ad alta vocazione industriale. E’ questo l’obiettivo dell’importante cantiere a cura del Gruppo Hera che, in accordo con le amministrazioni comunali di Maranello e Fiorano Modenese, prenderà il via mercoledì 16 aprile.

Il progetto prevede il potenziamento e l’interconnessione delle reti idriche dei due comuni con la posa di una nuova condotta – del diametro di 31,5 centimetri e lunga oltre 700 metri – che si snoderà lungo via Abetone Inferiore (via Giardini) tra Maranello e Fiorano, fino a via XX Settembre a Fiorano. In particolare, questa nuova tubatura sarà collegata alle condotte idriche recentemente realizzate a servizio del comparto produttivo, migliorando la distribuzione dell’acqua in tutta l’area, anche a beneficio dei cittadini. L’interconnessione garantirà infatti una maggior portata idrica, migliorando la funzionalità della rete e riducendo quindi la necessità di interventi manutentivi non programmati, con un significativo beneficio per tutte le utenze.

L’intervento si inserisce nei progetti PNRR di manutenzione straordinaria delle reti acquedottistiche del distretto ceramico ed è finalizzato a garantire un servizio sempre più efficace e sicuro attraverso sistemi di interconnessione idrica. La realizzazione del progetto comporta un investimento di 330 mila euro e avrà una durata stimata di circa 90 giorni.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, in via Abetone Inferiore, fino al 24 aprile, verrà istituito un senso unico alternato con movieri.

Durante le fasi finali di collegamento della nuova condotta con le reti esistenti potranno essere necessarie interruzioni del servizio idrico: le utenze saranno preventivamente avvisate. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.