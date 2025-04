Ladri in azione a Montecchio: preso di mira un bar ubicato in una stazione di servizio

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 4:30, i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia sono intervenuti presso un bar ubicato in una stazione di servizio di strada Barco a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza 112. L’allarme era stato inoltrato da un istituto di vigilanza privata, allertato a sua volta dal sistema di sicurezza dell’esercizio commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti ladri, dopo aver forzato il sistema di apertura automatica della serranda, si sono introdotti all’interno del locale, da dove hanno asportato, da un primo controllo in fase di inventario, stecche di sigarette e danaro in monete ancora in fase di quantificazione. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.