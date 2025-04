A maggio prende il via l’edizione 2025 di “Sentieri comuni”

La volontà di condividere i percorsi, della vita come del territorio, detta il ritmo di questo progetto che è giunto alla sua terza edizione e vede coinvolte dodici associazioni dei comuni di Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano, Carpineti, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polinago e Lama Mocogno, coinvolgendo quindi territori pianeggianti, collinari e montuosi della provincia reggiana e modenese.

Un serie di camminate non competitive che toccheranno gli 11 Comuni, in un itinerario che si snoderà su tutto il territorio nel periodo compreso tra maggio e settembre 2025.

Le associazioni coinvolte sono: Proloco Sassuolo, Virtus Casalgrande, Proloco Castellarano e Gers Roteglia, Nordic Walking Baiso, Fra la Secchia e il Dolo, Il Melograno, Palagano Prolocos, Polisportiva Monchio ASD APS, Proloco e Gem Montefiorino, Società sportiva Frassinoro, Team Pifonchi, Proloco Polinago, ASD Monte Cantiere.

Le camminate proposte saranno momenti di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, di paesaggi e natura ma anche di tradizioni e di conoscenza dei prodotti di eccellenza.

Ma soprattutto saranno giornate di spensieratezza, che salderanno ancor di più i legami tra le associazioni dei diversi comuni coinvolti e ne creeranno di nuovi.

Legami umani, di amicizia, di condivisione.

Si partirà da Casalgrande, domenica 4 maggio, e si concluderà a Sassuolo in settembre.

Passeggiate facili, brevi trekking di durata compresa tra i 6 e i 10 chilometri, senza particolari difficoltà e della durata massima di tre ore, per permettere ai partecipanti il rientro o la sosta in uno dei ristoranti o delle osterie sparsi nei territori.

Tutte le camminate proposte saranno gratuite, il personale dell’associazione organizzatrice accompagnerà i partecipanti nel percorso e al termine ci sarà un ristoro offerto.

Anche per questa edizione, verrà redatto un opuscolo, nel quale ogni comune avrà due pagine riservate, nelle quali sono riportate la descrizione del territorio e la mappa del percorso, corredata dei dettagli e del qr code che rimanda alla pagina Wikiloc Sentieri Comuni, dove sono stati salvati tutti i percorsi proposti, che rimarranno disponibili e saranno quindi ripetibili anche in altre occasioni. Il libricino prevede anche la raccolta degli sponsor dei territori coinvolti e, oltre allo scopo informativo e pubblicitario, l’opuscolo conterrà anche un passaporto nel quale si potranno raccogliere i timbri di partecipazione.

L’opuscolo sarà distribuito in tutti i comuni coinvolti e nelle province di Modena e Reggio Emilia.

La comunicazione avverrà anche attraverso l’uso del sito internet www.sentiericomuni.it dove è possibile visionare la descrizione di ogni camminata e dove sono presenti anche la sezione del blog e dello shop.

Infine, per promuovere il progetto e le singole tappe si utilizzeranno le pagine Instagram e Facebook di Sentieri Comuni.

Appuntamenti di Sentieri Comuni

– Casalgrande: domenica 4 maggio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Monchio: domenica 11 maggio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Montefiorino: domenica 18 maggio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Toano: domenica 8 giugno ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Castellarano: mercoledì 18 giugno *serale*

– Polinago: mercoledì 2 luglio *serale*

– Baiso: domenica 13 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Lama Mocogno: domenica 20 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Palagano: domenica 27 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Frassinoro: domenica 3 agosto ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Carpineti: domenica 31 agosto ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Sassuolo: domenica 7 settembre ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

Contatti:

Facebook: Sentieri Comuni

Instagram: Sentieri Comuni

www.sentiericomuni.it

sentiericomuni@gmail.com

Saranno anche contattabili telefonicamente i referenti delle singole tappe (i numeri saranno sia nell’opuscolo, sia nel sito web, sia nelle locandine dei singoli eventi