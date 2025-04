Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 14 aprile 2025

Molto nuvoloso o coperto con piogge in temporanea attenuazione o esaurimento nel corso del mattino e primo pomeriggio. Fenomeni in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio/sera a partire dai rilievi, in estensione a tutta la Regione.

Temperature minime stazionarie tra 11 e 13 gradi. Massime stazionarie o in lieve locale aumento con valori tra 14 e 17 gradi. Venti deboli tra est e sud-est, a tratti moderati lungo la costa e sul mare. Mare inizialmente poco mosso sottocosta e mosso al largo con moto ondoso in aumento fino a molto mosso.

(Arpae)