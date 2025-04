Giornata di interventi, ieri, sull’Appennino reggiano per la stazione monte Cusna del Soccorso Alpino

Giornata intensa per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia sull’Appennino reggiano, dove si sono verificati tre incidenti.

Il primo intervento è avvenuto lungo la strada provinciale in zona Bottega nel comune di Castelnuovo nè Monti, dove un motociclista (un 42enne residente a Lugo, RA) ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. L’uomo ha riportato un politrauma di media gravità. I tecnici della stazione monte Cusna, giunti sul posto hanno provveduto all’immobilizzazione del ferito sulla barella per poi trasportarlo all’elisoccorso che lo ha condotto all’ospedale di Reggio Emilia. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri, la Croce Verde di Villa Minozzo, l’Automedica del 118 di Castelnuovo Monti e i Vigili del Fuoco di Castelnuovo.

Il secondo intervento si è svolto a Fora di Cavola nel comune di Toano, dove un boscaiolo è rimasto ferito a seguito della caduta di una pianta durante i lavori. Anche in questo caso il paziente ha riportato un politrauma con evidenti lesioni agli arti inferiori. I soccorritori lo hanno raggiunto e posizionato sulla barella, trasportandolo per circa 50 metri all’elisoccorso. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia.

Il terzo intervento si è svolto sulla Ferrata del Dolo nel comune di Villa Minozzo, dove un ragazzo di 15 anni è scivolato a circa dieci metri dalla fine del percorso attrezzato, riportando un trauma ad un arto inferiore. Il giovane era impegnato in una escursione insieme al padre. Sul posto è giunto EliPavullo con Tecnico di elisoccorso del CNSAS, che ha recuperato con il verricello il paziente e il padre che sono stati trasportati al campo sportivo di Villa Minozzo, dove ad attenderli c’era un’ambulanza.