Modena: da lunedì 14 aprile i buoni mobilità 2025 del Bike to Work

Prende il via l’edizione 2025 del Bike to work, con la distribuzione di buoni mobilità da 20 centesimi al chilometro per chi va al lavoro in bicicletta, in monopattino o bici elettrici.

Grazie alla proroga di un anno del finanziamento concesso dalla Regione, il Comune di Modena ripropone l’iniziativa che ha come obiettivo la promozione di modalità di trasporto che inducano alla progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore di quelle orientate alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere della popolazione e allo sviluppo economico del territorio comunale. La nuova fase di incentivazione sarà, infatti, finanziata con i residui maturati nell’edizione 2024, circa 145 mila euro. Nel biennio 2025-2026, l’Amministrazione potrà attivare un nuovo progetto di erogazione di buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta del valore complessivo di 246 mila euro, grazie a un ulteriore finanziamento regionale, pari a 197 mila euro (80 per cento) a fronte di un impegno comunale al cofinanziamento, pari a 49 mila euro (20 per cento).

“C’era molta aspettativa da parte dei cittadini rispetto al riavvio di questa iniziativa e dargli continuità è quindi molto positivo”, afferma Giulio Guerzoni, assessore alla Mobilità del Comune di Modena. “In questi mesi abbiamo incontrato e interloquito con la Consulta provinciale degli studenti che ci ha chiesto di promuovere un ampliamento di questo progetto per gli studenti delle scuole superiori. È un’istanza giusta dei ragazzi e delle ragazze modenesi e abbiamo iniziato un dialogo con la Regione per capire in che modo far evolvere la questione”.

Il periodo d’incentivazione del Bike to work 2025 va da lunedì 14 aprile fino al 31 agosto o comunque fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria ed è possibile iscriversi mediante l’apposita app Wecity fino alle 8 del 31 luglio (per info è possibile consultare il sito istituzionale nella pagina dedicata https://www.comune.modena.it/argomenti/mobilita-sostenibile/bike-to-work).

Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa è rivolta ai lavoratori maggiorenni che abitano o hanno la sede lavorativa nel comune di Modena e si impegnano a utilizzare bicicletta o monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (Mppe) per il tragitto casa-lavoro e viceversa utilizzando l’app per certificare questa attività. Resta confermata la misura del buono pari a 20 centesimi al chilometro percorso fino ad un massimo di 50 euro al mese, ma il tetto dei beneficiari, quest’anno, si è alzato a 2.300 partecipanti (nella precedente edizione 1.500). Il buono mobilità maturato da ciascun partecipante verrà accreditato nei mesi di luglio e settembre.

Scaricando l’applicazione Wecity sul proprio dispositivo mobile e registrandosi, i partecipanti potranno attivare l’app all’inizio di ciascun viaggio e disattivarla a termine per registrare gli spostamenti al fine della maturazione dell’incentivo. In caso di trasferimenti multimodali, cioè con anche l’utilizzo di altri mezzi di trasporto, l’applicazione riconoscerà autonomamente le porzioni del viaggio svolte in bici o monopattino e verranno computati solo questi spostamenti. Il sistema consente, comunque, anche la possibilità di indicare luoghi alternativi sia per la dimora sia per la sede lavorativa. Grazie all’utilizzo della piattaforma sarà possibile anche calcolare la Co2 risparmiata con il progetto Bike to Work (per informazioni in merito all’uso e al funzionamento della app: https://www.wecity.it/it/support/, mail a help@Wecity.it, WhatsApp +39 377 350 6646).