Una nuova piazza-giardino fra piazza Lucio Dalla e via Fioravanti: domani l’inaugurazione

Verrà svelata domani – sabato 12 aprile – alle 15 con il sindaco Matteo Lepore – la nuova

piazza-giardino realizzata fra piazza Lucio Dalla e via Fioravanti, nell’ambito della Settimana del sindaco al Quartiere Navile.

Nel processo di rigenerazione urbana del comparto dell’ex Mercato Navile, dopo l’inaugurazione di Piazza Lucio Dalla, nel luglio 2022, dopo l’apertura della nuova casa di quartiere Katia Bertasi e della palestra, nel maggio 2023, e del Centro Assistenza e Urgenza (CAU) di Via Svampa nel novembre 2023, si inserisce ora un ulteriore importante tassello: la realizzazione di una nuova piazza-giardino, con alberi, giardini della pioggia, la prima fontana a raso della città… un ‘salotto’ che collegherà la grande piazza coperta con il quartiere della Bolognina.

Uno spazio di oltre 3.300 metri quadri, caratterizzato da ampie aree a verde, in cui sono state piantumate nuove alberature e creati giardini della pioggia che hanno la capacità di immagazzinare acqua piovana che affluisce anche dalle aree pavimentate, in modo da fare confluire in fognatura solo l’acqua in eccesso degli eventi meteorici più estremi: una delle prime applicazioni di soluzioni a base naturale per la realizzazione e gestione di spazi pubblici.

Uno spazio urbano ricco di panchine e una fontana a raso con 6 getti verticali, creati dall’acqua e dalla luce.

Alla piazza-giardino si accede dal marciapiede di via Fioravanti, dalla tettoia di piazza Lucio Dalla, dalla sede di quartiere della Polizia Locale e da piazza Liber Paradisus.

Oltre alla fontana a raso circolare con velo d’acqua di pochi centimetri ci sono:

tre ampie aree a prato all’interno delle quali sono stati messi a dimora alberi e arbusti;

e arbusti; sei giardini della pioggia circolari, realizzati sia all’interno delle aree a prato sia nell’area pavimentata centrale;

circolari, realizzati sia all’interno delle aree a prato sia nell’area pavimentata centrale; il nuovo percorso carrabile di accesso alla sede di quartiere della Polizia Locale e alla casa di Quartiere.

Il giardino avrà una percentuale di permeabilità pari all’80% dello spazio utilizzato, illuminazione con corpi illuminanti a led di altezze differenziate a seconda degli spazi da servire.

Il progetto è stato realizzato dal Consorzio Mercato Navile, nell’ambito del Piano particolareggiato “R5.2 – Navile”, in base al quale è stata avviata la rigenerazione dell’ex Mercato Ortofrutticolo.

La spesa complessiva della nuova piazza – giardino è stata di circa 1 milione di euro.

Rispetto alle ipotesi iniziali, i lavori sono slittati di alcuni mesi a causa delle numerose interferenze di vecchie sottostrutture del vecchio mercato emerse nel corso del cantiere e dell’alluvione dell’ottobre scorso.

Questa area realizzata è il primo stralcio di un più ampio intervento per connettere la strada e la tettoia con il parco: sarà completato in occasione delle opere di trasformazione della palazzina degli ex uffici del vecchio mercato, previste nell’ambito del piano urbano integrato “Città della Conoscenza”, finanziato dal PNRR.