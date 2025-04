Tirapugni, taser e torcia integrata, inedita arma trovata in possesso di un cittadino che, a Bologna, tentava di rubare un furgone

La Polizia di Stato di Bologna, nel pomeriggio di ieri ha denunciato un cittadino albanese del 1984, per aver tentato di commettere un furto e per essere stato trovato in possesso di un inedito strumento atto ad offendere, un “tirapugni-taser”.

Nello specifico, alle 14:30 di ieri, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si è recata in via Gobetti a seguito di una segnalazione da parte del richiedente, un cittadino rumeno del 1970 che, dopo aver ricevuto sul suo smartphone l’allarme furto collegato al suo furgone, si recava in strada per controllare e trovava sul posto un uomo. Il suo furgone era stato danneggiato, in particolare era stato infranto il vetro del deflettore anteriore, motivo per cui il rumeno ha chiamato immediatamente la Polizia trattenendo lì l’altro soggetto, un cittadino albanese di 41 anni, residente a Bologna, con a suo carico diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sottoposto a perquisizione, il cittadino albanese è stato trovato in possesso di un’insolita arma, un tirapugni elettrico che fungeva dunque anche da taser, con una torcia integrata. L’arma è stata sequestrata dagli Agenti e l’uomo è stato denunciato per tentato furto e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.