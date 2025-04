Sport, libri e musica: diverse iniziative a Fiorano Modenese per il fine settimana

Sabato e domenica di sport a livello europeo a Fiorano Modenese, con la gara europea di mini-car “Euro large scale series” che vede impegnati, presso il mini autodromo Jody Scheckter in via Antica Cava a Spezzano, team di corse provenienti dall’Italia e dall’estero.

Sabato 12 aprile, dalle 15 alle 18, presso il Cortiletto Angelo Vassallo, di fianco al Palazzo Astoria a Fiorano, istruttori esperti di parkour accoglieranno ragazzi dai 10 ai 19 anni per un laboratorio gratuito nell’ambito del progetto AttivaMente Sport. L’accesso è libero.

Sabato 12 aprile, alle 10.30, al BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico) proseguono le narrazioni d’autore per bambini dai 4 ai 10 anni, della rassegna “C’era una volta che?”. Protagonista sarà Agnese Baruzzi, ideatrice e illustratrice di tanti libri per bambini che con la lettura animata “Buio in sala!” L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Sabato 12 e domenica 13 aprile, alle ore 16 alle 18.30 continua la mostra di pittura “E… l’opera prende forma” a cura di Arte e Cultura, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via S. Caterina n. 2. Ingresso libero e gratuito. E dalle 15 alle 19, sono anche aperti e visitabili gratuitamente il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica, con la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939 I primi cinquant’anni di Distretto”.

Domenica 13 aprile, alle ore 16.30, a Villa Cuoghi, nell’ambito de “il tè delle 5”, è in programma la presentazione del libro “La società dell’emergenza” di Francesco Fantuzzi. Dialoga con l’autore Tina de Falco, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Pietri. Al termine dell’evento tè offerto dall’associazione INarte. Ingresso libero e gratuito.

Sempre domenica, alle 17, al Circolo culturale di Via Vittorio Veneto, appuntamento con la rassegna “A spasso nell’opera” e con le sinfonie di Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, interpretate dai Maestri Gen Llukaci al violino e Alessandro di Marco al pianoforte e dalle voci del tenore Giorgio Casciarri e del baritono Marzio Giossi.

Infine al cinema teatro Astoria, alle 21, è in programma il film “Follemente” di Paolo Genovese, con Marco giallini e Claudia Pandolfi.