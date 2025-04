Reggio Emilia: pestato dal ladro sorpreso a rubare nel suo negozio

Avrebbe sorpreso all’interno del magazzino del suo esercizio commerciale un giovane intento a rubare. La vittima, titolare del negozio, nell’intento di bloccarlo lo chiudeva dentro ma il giovane, mediante l’utilizzo di una mazza recuperata all’interno, è riuscito ad uscire e mentre si dileguava ha colpito la vittima al volto ed al petto con una pinza, sempre prelevata all’interno del magazzino, procurandogli lesioni.

Sul posto arrivavano i militari della stazione carabinieri di Corso Cairoli, oltre i sanitari del 118. A seguito della descrizione fatta, intuendo che potesse trattarsi di un minore già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio perpetrati in un brevissimo lasso temporale in questo centro urbano, i militari ottenevano dalla vittima il riconoscimento del presunto autore.

È successo l’altro pomeriggio, quando una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia si recava presso in una via di Reggio Emilia in quanto era stata segnalata una lite. I militari trovavano sul posto la vittima che raccontava loro quanto successo, dando un’accurata descrizione del ragazzo. I carabinieri, intuendo che potesse trattarsi di un giovane già conosciuto alle forze dell’ordine, ottenevano il riconoscimento da parte dell’esercente. Con l’accusa di rapina veniva così denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un minore di 17 anni. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.