Pusher reggiano arrestato dalla Polizia di Stato: trasportava verso la Toscana un ingente quantitativo di droga

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un ventinovenne reggiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga.

L’attività di polizia giudiziaria si è svolta sull’asse Arezzo-Reggio Emilia, infatti lungo l’arteria autostradale toscana le pattuglie della Polizia Stradale hanno sottoposto a controllo l’autovettura sulla quale viaggiava il giovane, scoprendo che la stessa era stata abilmente modificata per occultare la sostanza stupefacente.

Infatti, nel corso della perquisizione veicolare gli uomini della Polizia di Stato individuavano un doppiofondo, ubicato sotto il sedile anteriore lato passeggero, attivabile tramite un congegno elettrico, che custodiva ben 6 kg di hashish e 300 g di marijuana che evidentemente il corriere doveva consegnare a degli ignoti acquirenti.

Gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Emilia, coordinandosi con i colleghi di Arezzo, hanno successivamente proceduto alla perquisizione presso l’abitazione del corriere, rinvenendo all’interno circa 100 g di marijuana ed 1 kg di hashish, confezionato in 40 barrette aventi caratteristiche simili alle caramelle “Halls”.

L’attività delittuosa avviata dal giovane ed intraprendente reggiano era evidentemente redditizia, tant’è vero che presso la sua abitazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 18.000 euro in contanti.

Il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato per quanto accertato dalla Polizia Stradale di Arezzo ed al contempo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in relazione al quantitativo di droga sequestrato dalla Squadra Mobile nel corso della perquisizione domiciliare.

Essendo il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.