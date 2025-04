Presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco consegnati oggi i caschi rossi e il casco d’argento

Oggi, presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna, si è tenuta una breve cerimonia alla presenza del Direttore ing. Francesco Notaro nel corso della quale sono stati consegnati i caschi rossi per i nuovi Capi Squadra Volontari e il casco d’argento per il nuovo Funzionario Tecnico Antincendio Volontario dell’Emilia-Romagna.

Oltre al personale volontario neo promosso, 39 unità in tutto, erano presenti i Comandanti VF di Bologna, Modena, Parma, Ferrara e Forlì Cesena nonché i Capi distaccamento VF volontari della regione sede del personale neo promosso. Hanno presenziato alla cerimonia l’ing. Carlo Dall’Oppio, già Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Sindaci o rappresentanti dei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Monzuno, Monghidoro, Fontanelice, Medicina, San Pietro in Casale, Gaggio Montano, Bondeno, Copparo, Pievelago nonché un rappresentante del Servizio di Protezione Civile della Regione.