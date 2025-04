PNRR: nuovi angiografi al Policlinico e a Baggiovara

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che in questi giorni sono iniziati i lavori di sostituzione degli angiografi digitali in Emodinamica sia all’Ospedale Civile, sia al Policlinico. I lavori, finanziati dal PNRR, consentiranno l’installazione di apparecchiature di ultima generazione. Tutte le attività saranno assicurate, l’Azienda invita i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni sulle prenotazioni delle prestazioni e alla segnaletica.

Di seguito, il dettaglio degli interventi.

Policlinico di Modena.

I lavori cominceranno il 14 aprile e termineranno a fine giugno. Consentiranno non solo di sostituire l’angiografo dell’emodinamica, ma anche di eseguire alcuni lavori edilizi nell’area di emodinamica al IV piano (ingresso 3). Gli esami angiografici programmati e urgenti per la Cardiologia verranno effettuati nell’angiografo in Radiologia, al piano seminterrato. Il Laboratorio di Ecografia cardiologica e alcuni ambulatori connessi, inclusa la attività di montaggio Holter, si sposteranno nell’HUB di Terapia Intensiva, con accesso dall’atrio centrale del Policlinico. L’attività di Elettrofisiologia e Angiografia di base sarà collocata al primo piano, ingresso 1, nell’area un tempo occupata dalle Sale Operatorie del primo piano.

Tutte le altre attività rimangono nella loro sede originale.

Ospedale Civile di Baggiovara.

I lavori sono cominciati il 19 marzo scorso e termineranno a fine giugno. È prevista la sostituzione (e prevedono di sostituire) in sequenza di entrambi gli angiografi attualmente in uso nella piattaforma di emodinamica della cardiologia ( della Cardiologia , prima il GE dell’Emodinamica, poi il Toshiba della Cardiologia) .

Durante i lavori, le attività angiografiche programmate e urgenti della Cardiologia vengono svolte senza modifiche nella pianificazione presso l’altro angiografo del reparto, supportato all’occorrenza, da quello della Radiologia posto al piano terra. Non sono previsti spostamenti di attività ambulatoriali.