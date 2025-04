Nicola Simonelli premiato da ADICOSP ed eletto nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC

Nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si è tenuta la presentazione della sesta edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP. L’evento, promosso da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), celebra i protagonisti del calcio italiano e i valori che lo sport può trasmettere come strumento di crescita e comunità. Tra i premiati nella cerimonia in programma il 5 maggio allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma ci sarà Nicola Simonelli, riconosciuto come Miglior Segretario Generale.

Il dirigente granata è stato, inoltre, eletto negli scorsi giorni fra i componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, dando importante seguito al ruolo avuto nel 2016 contribuendo alla fondazione e allo sviluppo del progetto “Quarta Categoria” che oggi permette ad oltre 3000 ragazze e ragazzi con disabilità di praticare sport.