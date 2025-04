Modena: “Vox Mutinae 2025 – Dove le Arti si incontrano” ottava edizione

Domenica 13 aprile 2025 ore 18:00 presso l’Auditorium della Corale Gioachino Rossini, via L. Borri, 30 a Modena, si terrà il primo recital lirico della rassegna ‘Vox Mutinae‘ 2025.

Si esibiranno nel concerto due vincitrici dell’ultima edizione del Concorso Internazionale di canto lirico Nicolai Ghiaurov: il mezzosoprano Mara Gaudenzi, che si è aggiudicata il primo premio, ed il soprano Aigerim Altynbek, vincitrice del terzo premio e del premio Mirella Freni.

Il programma prevede brani operistici di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini e permetterà di apprezzare e far conoscere al pubblico queste due giovani artiste di grande talento e professionalità che già hanno al loro attivo esibizioni in importanti teatri ed eventi musicali. Mara Gaudenzi, mezzosoprano, ha interpretato ruoli da protagonista in opere di Rossini, Mozart, Cimarosa. esibendosi in teatri quali la Scala di Milano, il Regio di Torino, il Teatro Massimo di Palermo, lo Staatstheater di Mainz. Il giovanissimo soprano Aigerim Altynbek, nata in Kazakistan, ha partecipato a numerosi concorsi internazionali in Russia, Georgia, Lituania, Spagna, Italia, ottenendo lusinghieri riconoscimenti.

Le interpreti saranno accompagnate al pianoforte dal M° Luca Saltini.

La rassegna è promossa ed organizzata da Associazione artistico-culturale Actea a.p.s. , l’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni soci: info@associazioneactea.com cell. +39 377 472 8626