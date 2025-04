Martedì, al Teatro Consorziale di Budrio, Fabrizio Bosso Spiritual Trio

Budrio torna dopo lungo tempo a far parte della geografia del festival itinerante regionale Crossroads. La cittadina del bolognese ospiterà il concerto dello Spiritual Trio del trombettista Fabrizio Bosso, con Alberto Marsico all’organo Hammond e Alessandro Minetto alla batteria. Il loro nuovo progetto “Welcome Back” è un jazz di bruciante fervore che si ascolterà martedì 15 aprile al Teatro Consorziale (ore 21).

Fabrizio Bosso è uno dei più affermati trombettisti jazz, grazie alla sua indiscutibile perizia tecnica, la profonda conoscenza della tradizione jazzistica e una peculiare cifra stilistica immediatamente riconoscibile.

Bosso ha creato lo Spiritual Trio per eseguire un repertorio musicale di grande appeal, come evidenziato dalla scaletta di Spiritual (2011), il primo disco della band, comunque già attiva dal 2008. Sonorità eccitanti pronte a catturare i sensi e a rapire l’anima, ritmi carichi di esaltazione divina: questo trio tutto piemontese guidato dall’incontenibile talento trombettistico di Bosso pesca a piene mani nel repertorio gospel e spiritual, servendolo con una saporita aggiunta di swing e rinvigorendolo con iniezioni di hard bop. Gli estremi opposti della Black American Music, la musica per il Signore e la musica per l’Uomo, gospel e jazz, chiamati a un’insolita e mistica unione.

Rispetto alle sue prime prove, lo Spiritual Trio si è poi mosso verso dimensioni altrettanto accattivanti ma più mature con il secondo disco, Purple: una nuova esplorazione della musica nera di vocazione religiosa, con scelte di repertorio sia tradizionali che moderne. Inni spirituali sotto l’aspetto di canti dall’incredibile sensualità terrena, invocazioni fatte a tutto volume, musica che arriva a possedere esecutori e ascoltatori col suo vortice ascensionale: a Bosso & C. nulla sfugge del variopinto e palpitante mondo dello spiritual.

Nel terzo e più recente album della formazione, Someday (2019), giunto come una sorta di celebrazione del decennale di attività del trio, alcuni brani originali si insinuano nella scaletta che pesca abbondantemente nella tradizione gospel e spiritual, con scelte particolarmente ricercate.

Formazione dalla ormai lunga storia che occasionalmente va in pausa per lasciare spazio agli altri numerosi progetti di Bosso, lo Spiritual Trio è ora pronto per un nuovo round di attività. Si merita davvero un bentornato: “Welcome Back” (che è anche il titolo del nuovo album, la cui uscita è prevista proprio in aprile).

