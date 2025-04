La Polizia di Stato in classe con gli studenti dell’Istituto Professionale Vallauri di Carpi

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze dell’Istituto Professionale Vallauri di Carpi per dialogare sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

L’Ispettore Beatrice Biasoli del Commissariato di Carpi ha sottolineato l’importanza di un confronto continuo e costruttivo sulle condotte che integrano e assumono i connotati tipici del bullismo e cyberbullismo, al fine di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza. I ragazzi sono stati informati sulle conseguenze che possono portare anche a provvedimenti come l’ammonimento del Questore e sugli strumenti di tutela previsti dalla legge per le vittime dei bulli o cyberbulli.

Il Sostituto Commissario Marco Ferrari, Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Modena, ha invece affrontato ampliamente il tema dell’utilizzo dei social network, della protezione dei propri dati personali e ha fornito suggerimenti utili ai ragazzi per poter navigare sul web in modo sicuro.

Sono stati analizzati casi realmente accaduti, in particolare ci si è soffermati su cosa fare e come comportarsi in caso di illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn), sottolineando la vicinanza e l’impegno della Polizia di Stato su tali temi.

È stato, infine, illustrato il funzionamento di YouPol, l’app della Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio, bullismo e di violenza tra le mura domestiche.