Il Comune di Bologna premiato per il “Prototipo di Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”

Con il “Prototipo di Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato” il Servizio sociale per la disabilità del Comune di Bologna ha ricevuto una “Segnalazione di buon esempio” nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio Persona e Comunità, promosso dal Centro Studi Cultura e Società di Torino e dedicato ai migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona.

Si tratta del secondo riconoscimento conferito al nostro Comune per il “Prototipo di Progetto di vita”, dopo il premio ricevuto lo scorso novembre dalla rivista Welfare Oggi durante l’edizione bolognese del Forum della Non Autosufficienza.

Il Progetto di vita è un nuovo strumento, previsto dalla Riforma sulla disabilità, che mira a promuovere l’autonomia e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, attraverso la costruzione di percorsi individualizzati, personalizzati e realizzati in modo partecipato con la persona e i suoi familiari.

Anticipando la sperimentazione già avviata all’inizio di quest’anno in nove province italiane, poi divenute 20 (una per ogni regione), il Comune di Bologna ha scelto di dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie e delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un proprio “Prototipo di Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”.

Attualmente sono cinque i Progetti di vita già sottoscritti nella nostra città, e circa dieci quelli in fase di sottoscrizione.

“È con grande piacere che apprendo del Premio assegnato dal Centro Studi Cultura e Società di Torino al Comune di Bologna – dichiara Roberta Toschi, consigliera comunale con Delega alla Disabilità -. Nonostante Bologna non rientri tra le zone di sperimentazione individuate dal Ministero, non abbiamo perso l’occasione di offrire ai cittadini e alle cittadine con disabilità questa importante opportunità di inclusione e sostegno, attraverso l’implementazione di un nostro Prototipo di Progetto di vita. Ringrazio il Servizio sociale per la disabilità per l’impegno portato avanti in questo ambito. Congratulazioni e avanti così!”