Geppi Cucciari torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Perfetta”

Dopo i sold out del 2018, del 2022 e del 2024, ha fatto registrare il tutto esaurito per la quarta volta al Teatro Celebrazioni di Bologna lo spettacolo Perfetta nell’interpretazione di Geppi Cucciari, in programma lunedì 14 aprile alle ore 21.00.

L’ultimo monologo teatrale scritto e diretto da Mattia Torre – drammaturgo e sceneggiatore tra i più influenti della scena italiana, scomparso nel 2019 – è un coinvolgente one-woman show che racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile, aspetto naturale dell’esistenza tuttavia spesso percepito un argomento tabù (non solo dagli uomini).

Geppi Cucciari spazia dalla satira alla commedia ai toni più malinconici di una realtà che riesce a far sorridere, ma non risparmia al contempo un’amara riflessione sul presente.

Sul palcoscenico l’artista interpreta una venditrice di automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità.

In una routine fitta di abitudini e impegni, le giornate scorrono identiche nei ritmi, ma sono diverse nella percezione. Nei martedì di quattro settimane differenti cambiano infatti gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista, che vorrebbe provare a essere “perfetta” ma intuisce dentro di sé delle variazioni che non dipendono dal suo controllo.

La performance, nella forma di un diario intimo, invita lo spettatore a una presa di coscienza su uno dei temi più delicati e complessi dell’universo femminile, e rende omaggio alla scrittura di un autore che ha saputo decifrarlo con semplicità e ironia.

Le musiche originali dello spettacolo sono di Paolo Fresu, i costumi di Antonio Marras e il disegno luci di Luca Barbati. L’assistente alla regia è Giulia Dietrich.

