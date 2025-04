Gabriele Cirilli in scena con ‘Cirilli & Family’ al Teatro Celebrazioni di Bologna

Ha un clima familiare, come si evince dal titolo stesso, Cirilli & Family, il nuovo spettacolo di Gabriele Cirilli in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 16 aprile alle ore 21.00.

Ideato dall’attore e comico, in collaborazione con MA.GA.MAT. srl e con la supervisione artistica di Carlo Conti – con cui Cirilli vanta una collaborazione di oltre 20 anni già sul piccolo schermo – lo show vuole mettere a nudo le cose divertenti che accadono all’interno delle quattro mure domestiche, tra tic e strane, ma simpatiche, abitudini degli italiani.

«Ho voluto coinvolgere Carlo in questo progetto perché è una persona che dal punto di vista della scrittura e dell’organizzazione non è secondo a nessuno – racconta Cirilli. Ha una visione a 360 gradi su tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, basta vedere la sua straordinaria carriera televisiva e le varie intuizioni che ha avuto nel corso degli anni. Sono onorato del fatto che abbia deciso di lavorare con me a Cirilli e Family e di questo (ma anche di tanto altro) gli sarò per sempre grato».

Cirilli & Family racconta virtù e divertimenti dell’universo famiglia, e l’attore, partendo proprio dalla sua, porterà il pubblico a riconoscersi e in qualche modo a farne parte. «Partirò proprio dai vizi e dai divertimenti della mia famiglia – afferma – e ci saranno pure temi sociali».

Con il suo spettacolo Cirilli vuole lasciare un messaggio: se le persone sono disposte ad avvicinarsi e a lottare insieme grazie a un comune denominatore, ovvero l’amore, allora una semplice ‘squadra’ diventerà qualcosa di più, come si dice oggi un ‘Upgrade’ o come si è sempre detto una ‘Family’.

«E se il mondo intero operasse come una grande famiglia allora sì che potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti – commenta. Riusciremmo a fare il miracolo se tutti si rendessero responsabili non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri. Pensiamo ad esempio al risparmio energetico, a ridurre l’inquinamento o al tema che sento più vicino: la raccolta differenziata».

Sul palcoscenico, accanto a Cirilli, si esibiranno gli attori della sua scuola di teatro, La Factory.

Lo spettacolo, scritto assieme a Maria De Luca, Mattia Cirilli, Daniele Ceva, Mario Scaletta, Chiara Garbiero e Luca De Paoli, è una produzione e distribuzione Ventidieci.

