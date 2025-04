Castelnovo ne’ Monti, molto partecipato l’incontro informativo sul Parkinson

Castelnovo ne’ Monti, sabato 22 marzo si è svolta nella sede della Croce Verde di via dei Partigiani 10, la quarta tappa dell’evento “La Malattia di Parkinson tutti i giorni”. L’appuntamento è stato promosso dal “Gruppo Parkinson” O.D.V. di Reggio Emilia, con l’obiettivo di far conoscere alla popolazione l’associazione e, allo stesso tempo, favorire il confronto tra medici e pazienti.

L’evento, molto partecipato, è stata aperto dai saluti del Direttore del Distretto, dottor Antonio Poli, del responsabile medico del Sant’Anna, dottor Francesco Soncini e dell’assessore comunale Silvia Dalla Porta. La giornata è stata un’occasione per parlare di Malattia di Parkinson e diagnosi differenziali, con l’intervento del dottor Giacomo Argenziano e per addentrarsi nel delicato tema dei sintomi non-motori di malattia, con il dottor Giacomo Portaro. Nel corso della mattinata si è potuto sviluppare un confronto attivo e proficuo tra pazienti, caregiver e professionisti dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Una bella opportunità per condividere dubbi, spunti e fatiche quotidiane che ha visto la popolazione del Distretto partecipare con grande entusiasmo.