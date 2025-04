Castelfranco, prosegue la ristrutturazione della Casa della comunità

Proseguono i lavori di ristrutturazione nella Casa della comunità di Castelfranco Emilia per rendere gli spazi più accoglienti, ammodernare le tecnologie e migliorare l’accessibilità di alcuni servizi. In questa ottica rientra anche il trasloco del Punto distribuzione farmaci e del punto di distribuzione dei presidi sanitari e stomie che da lunedì 14 aprile saranno attivi al piano terra (di fianco al bar) nel corridoio centrale con accesso dall’ingresso principale in piazzale Deledda.

La collocazione della farmacia e del punto di distribuzione dei presidi e stomie al piano terra rende più accessibile un servizio per i cittadini più fragili: garantisce la distribuzione diretta dei farmaci e di altro materiale sanitario e si rivolge sia ai pazienti dimessi dall’ospedale, sia ai pazienti affetti da patologie croniche.

Lo spostamento della farmacia rientra nel complesso piano di riorganizzazione degli spazi finanziato in parte con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed in parte con fondi statali e regionali per un totale di 6,6 milioni di euro, che sta procedendo per fasi successive secondo il cronoprogramma. Tra gli interventi già realizzati il nuovo Consultorio e Pediatria di comunità, inaugurato nel dicembre scorso, il Punto distribuzione farmaci e presidi e stomie e, entro l’estate, il nuovo reparto di Radiologia.