Castel San Pietro Terme per l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Castel San Pietro Terme propone un ricco calendario di eventi che si estenderà da aprile a luglio, offrendo alla cittadinanza numerose occasioni di riflessione, partecipazione e memoria condivisa. Le iniziative, organizzate in collaborazione con ANPI, Terra Storia Memoria, Pro Loco, associazioni del territorio e istituzioni scolastiche, vogliono rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà e trasmettere il valore della democrazia alle nuove generazioni.

«Celebrare l’80° anniversario della Liberazione non è soltanto un doveroso omaggio a chi ha combattuto per la nostra libertà, ma è anche un atto di responsabilità verso il presente e il futuro – affermano la Sindaca Francesca Marchetti e l’Assessore alla cultura Claudio Carboni –. È fondamentale custodire la memoria di quel periodo storico che ha segnato profondamente le nostre vite, affinché i valori della democrazia, della pace e della giustizia continuino a essere pilastri della nostra comunità. Soprattutto i più giovani devono poter conoscere e comprendere la storia, perché dalla memoria nasce la consapevolezza, e dalla consapevolezza nasce una cittadinanza attiva e partecipe.»

Le celebrazioni si apriranno sabato 12 aprile con la commemorazione dell’Eccidio di Pozzo Becca a Imola. Alle ore 10, in via Vittorio Veneto, si terrà una cerimonia solenne in ricordo delle vittime, alla quale parteciperà anche una delegazione dell’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme con il Gonfalone cittadino.

Giovedì 17 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione di Castel San Pietro, il programma inizierà alle ore 9 in Piazza XX Settembre con la deposizione di fiori alla targa dedicata alle vittime civili castellane dei bombardamenti. A seguire, presso la Sala del Consiglio Comunale, si terrà l’incontro “Parole di libertà – 17 aprile 1945-2025”, in cui i giovani castellani del 1945, raccontando la loro Liberazione attraverso la voce dei giovani castellani del 2025. La mattinata proseguirà a Osteria Grande con l’iniziativa “Vie di Libertà”, una cerimonia in ricordo dei martiri della Resistenza. Il trasferimento avverrà con mezzi propri e l’arrivo è previsto tra le 11 e le 11.30 presso il parcheggio della Coop di via Grassi.

Il racconto della Resistenza proseguirà martedì 22 aprile con un appuntamento dedicato alla Brigata Maiella. Alle ore 16, presso il Lungo Sillaro (viale Terme), verrà svelata una targa commemorativa in onore dei patrioti abruzzesi. Alle 16.30, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, si terrà la cerimonia dal titolo “Dalla Linea Gustav a Castel San Pietro”, organizzata insieme all’Associazione nazionale ex Combattenti – Gruppo Patrioti della Maiella, ANPI, SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL delle regioni Emilia-Romagna e Abruzzo e con la partecipazione della città di Casoli.

Mercoledì 23 aprile sarà il momento della commemorazione del Secondo Corpo d’Armata Polacco. Alle 11.45, in Piazza Garibaldi, saranno resi gli onori e deposti i fiori alla lapide dei caduti. Successivamente, alle ore 12, presso la Passerella Lungo Sillaro, avrà luogo una cerimonia al cippo commemorativo con la deposizione di corone, alla presenza di rappresentanti del Governo Polacco e del Consolato di Milano.

Il 25 aprile, giornata simbolo della Liberazione d’Italia, sarà ricca di appuntamenti commemorativi. Alle ore 9 si terrà l’alzabandiera presso la sede del Gruppo Alpini di via Cova. Seguirà, alle 9.30, la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti e un omaggio floreale alla tomba di Ennio Frabboni, per anni presidente dell’ANPI locale. Alle ore 10, in Piazza Martiri Partigiani, la cittadinanza, le autorità, le scuole e il corpo bandistico si riuniranno per rendere omaggio alla lapide dei Martiri Partigiani. Il corteo proseguirà per le vie del centro fino a Piazzale Vittorio Veneto, dove saranno deposte le corone e si terranno le orazioni ufficiali della Sindaca Francesca Marchetti e della storica Cinzia Venturoli. Gli alunni delle scuole offriranno un omaggio musicale con canti patriottici. La mattinata si concluderà con la Santa Messa in suffragio dei Caduti, celebrata alle ore 11.30 nella Chiesa del SS. Crocifisso, accompagnata dal Corpo Bandistico. Dalle ore 16.30, Piazza Galvani sarà animata dall’iniziativa “Liberamusica”, un pomeriggio e sera di concerti, cultura, cibo e convivialità a cura di Pro Loco, Uroboro e ANPI.

Sabato 26 aprile sarà il giorno della “Pedalata della Liberazione”, un cicloraduno non competitivo con ritrovo a partire dalle ore 7 e conclusione alle ore 13.30 dal parcheggio dell’Ospedale (viale Oriani). Alle ore 9.15, l’area esterna dell’Hotel Arlecchino ospiterà l’arrivo della staffetta ciclistica proveniente da Imola e diretta a Bologna, per le celebrazioni in Piazza Nettuno.

Nelle giornate del 25 e 26 aprile, i cittadini potranno visitare la mostra “Castel San Pietro in tempo di guerra – Fascismo, Resistenza, Liberazione”, allestita presso gli Antichi Sotterranei del Comune in Piazza XX Settembre, a cura di Davide Ceré e dell’associazione Terra Storia Memoria.

Il programma proseguirà domenica 27 aprile con la commemorazione dei fatti d’armi avvenuti sul territorio. Alle ore 8.30, nella Chiesa di Gaiana, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio delle vittime civili, con deposizione di una corona. Alle ore 10, al Santuario Madonna di Poggio, seguirà un momento di preghiera con omaggi floreali alle vittime e al partigiano Dino Avoni. A seguire, saranno deposte corone nei cimiteri di Casalecchio dei Conti e Poggio, fino a giungere a Varignana per la commemorazione degli Sminatori caduti.

Lunedì 28 aprile, il Giardinetto della Montagnola ospiterà alle ore 9.15 un momento dedicato alle Donne della Resistenza. Alle ore 10, al Teatro Cassero, si terrà la premiazione del concorso “Leo e Luciano Pizzigotti – La battaglia dell’Università”, con sei borse di studio offerte dalla famiglia Pizzigotti agli studenti vincitori.

Dal 9 all’11 maggio, una delegazione del Comune parteciperà all’incontro internazionale di Mauthausen per la commemorazione delle vittime dei lager nazisti. Nello stesso periodo, Castel San Pietro sarà rappresentata alla 96ª Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, per rendere omaggio all’impegno degli Alpini.

Mercoledì 14 maggio, le classi quinte delle scuole Sassatelli e Serotti parteciperanno al percorso commemorativo “I Sentieri della Memoria”, sui luoghi dei fatti d’armi di Montecalderaro. La sera, alle ore 20.30, nella Sala Sassi, il giornalista e scrittore Valerio Varesi presenterà il suo libro “Estella – La vita straordinaria e dimenticata di Teresa Noce”.

Venerdì 16 maggio, alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale, si terrà la conferenza dello storico Rinaldo Falcioni “I gruppi di combattimento italiani nelle fasi finali della Liberazione”, organizzata dal Gruppo Alpini.

Il giorno successivo, sabato 17 maggio, alle ore 16 la Sala Sassi ospiterà una conferenza dedicata all’80° anniversario dei fatti di Case Grizzano, con la partecipazione di esperti storici e militari dell’A.N.P.D’I. La commemorazione proseguirà domenica 18 maggio con un raduno alle 9 presso la Rotonda Paracadutisti Nembo, deposizione di corone e successivo trasferimento a Case Grizzano e Casalecchio dei Conti per la Santa Messa in memoria dei Caduti della Folgore.

Dal 31 maggio al 2 giugno, Castel San Pietro ospiterà il Raduno Sezionale a 25 anni dalla rifondazione del Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme, con una serie di iniziative dedicate alla storia, ai valori e alla capacità organizzativa degli Alpini. Tra le varie iniziative una mostra intitolata “Alpini sempre” visitabile a partire dal 24 maggio fino al 5 giugno e tre conferenze a tema, di cui una con lo storico Rinaldo Falcioni il 1 giugno presso la biblioteca comunale.

A chiudere sarà in programmazione estiva la proiezione del film documentario “Finding Loren”, che ripercorre gli ultimi momenti della Seconda Guerra Mondiale nel territorio bolognese, con particolare riferimento a Budrio e zone limitrofe. L’iniziativa è a cura di Air Club & Fun.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito del Comune www.cspietro.it e i canali social istituzionali.