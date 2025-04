Arrivano gli street tutor in centro storico a Soliera

A partire da venerdì 11 aprile anche a Soliera inizieranno la loro attività gli street tutor per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della convivenza e il decoro urbano nei centri abitati, nell’ambito del progetto regionale “Sicuri Insieme”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dall’Unione delle Terre d’Argine

Gli Street Tutor, figure professionali appositamente formate e riconoscibili, opereranno nel centro storico di Soliera, soprattutto nelle ore serali nei fine settimana, con particolare attenzione alle aree adiacenti a locali pubblici, bar e attività economiche.

Il loro ruolo sarà quello di presidiare pacificamente il territorio, offrendo un punto di riferimento per cittadini e commercianti, intercettando situazioni di disagio e cercando di mediare nei casi di conflitto.

Il progetto vuole rafforzare la percezione di sicurezza e promuovere la pacifica convivenza negli spazi pubblici, attraverso un approccio non repressivo, ma fondato sulla presenza costante, sull’ascolto e sulla collaborazione con le forze dell’ordine e la Polizia Locale.

Dopo i risultati positivi registrati a Carpi, “Sicuri Insieme” si estende ora anche a Soliera, come parte di una strategia più ampia di sicurezza urbana partecipata. Gli Street Tutor, infatti, non sono agenti di polizia, ma operatori di prossimità, selezionati e formati per leggere il contesto urbano e relazionale, prevenire tensioni e favorire il rispetto reciproco.

Il progetto “Sicuri Insieme” conferma la volontà del Comune di Soliera e dell’Unione delle Terre d’Argine di investire su un modello di sicurezza condiviso, partecipato, basato sulla prossimità, sul rispetto e sulla cura degli spazi comuni.