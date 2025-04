Arriva a Bologna la Marcia dei Bruchi: quattro giorni di eventi per i diritti umani, la giustizia e la pace

Quest’anno si concluderà a Bologna, con il patrocinio del Comune, la Marcia dei Bruchi, un’importante iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’attivista per i diritti umani John Mpaliza, conosciuto come il “Peace Walking Man”.

Arrivata alla quarta edizione, la Marcia dei Bruchi è un’iniziativa che ogni anno scolastico si svolge in una regione italiana diversa, coinvolgendo migliaia di studenti a livello regionale in momenti di confronto e di dialogo sui temi dei diritti umani, della giustizia e della pace. Quest’anno, questa iniziativa si sta svolgendo in Emilia-Romagna. Partita il 6 marzo da Piacenza, arriverà a Bologna, meta finale, nel pomeriggio di sabato 12 aprile.

John Mpaliza, italo-congolese residente in Italia da 33 anni, ha vissuto 22 anni nella nostra regione, laureandosi in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Parma e lavorando per circa 15 anni come programmatore per il Comune di Reggio Emilia. Dal 2010 organizza marce in Italia ed Europa per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed internazionali sul dramma che vive il popolo congolese, vittima di un conflitto economico dimenticato che negli ultimi tre decenni ha causato oltre 10 milioni di vittime.

L’arrivo e la conclusione della Marcia dei Bruchi a Bologna si articoleranno in quattro momenti principali:



Sabato 12 aprile: arrivo con un corteo cittadino dalle ore 14. Partenza da piazza XX Settembre con destinazione la Montagnola, dove la Marcia dei Bruchi confluirà nella manifestazione “Climate Pride – Bologna for Climate Justice”.

Lunedì 14 aprile: incontro di John Mpaliza con gli studenti dell’Università di Bologna. L’incontro, dal titolo “Africa – sfide e prospettive in un mondo che cambia”, sarà riservato a studenti e studentesse del primo anno di Giurisprudenza, un approfondimento durante una lezione di Diritto Internazionale.

Martedì 15 aprile: incontro pubblico “Congo – Le ragioni di una strage infinita” nella sala Ilaria Alpi della Casa dei Popoli e Arci Brecht (via Bentini 20). Un momento di riflessione sul conflitto economico legato all’approvvigionamento di materie prime critiche – coltan, cobalto, oro, tungsteno e altre – indispensabili per la nostra tecnologia.

Mercoledì 16 aprile: chiusura della Marcia dei Bruchi in Emilia-Romagna. Protagonisti saranno gli alunni e le alunne di Bologna che sfileranno con musica, striscioni e cartelloni da piazza VIII Agosto a piazza Maggiore e piazza Nettuno dove si fermeranno per la restituzione dei lavori svolti in classe. Li accompagnerà anche Daniele Ara, assessore alla scuola con delega alla pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.