Alcune delle chiusure programmate su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia, al km 137+100, o di Parma, al km 110+400.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud. L’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alle seguenti stazioni: per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14; per chi è diretto verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; per chi è diretto sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13.