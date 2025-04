Aggiornamento al programma di chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di sabato 12 alle 6:00 di domenica 13 aprile.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle quattro notti di domenica 13, lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 via del Triumvirato. Si ricorda che, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di ammodernamento sottopasso, sarà chiuso, fino alle 6:00 di venerdì 18 aprile, il ramo di immissione sulla Tangenziale, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE R13 RACCORDO A13/TANGENZIALE VERSO BOLOGNA ARCOVEGGIO

Per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso, sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/tangenziale (R13), verso Bologna Arcoveggio, sulla A13, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15aprile; dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 aprile.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso verso Casalecchio/A1, per immettersi poi in A13.

CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLO 12 SS65 DELLA FUTA E SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis San Vitale/Castenaso o lo svincolo 13 SS9 via Emilia; sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile, in modalità alternata.

CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA-BOLOGNA BORGO PANIGALE

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavi, nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Di conseguenza sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Inoltre, non sarà raggiungibile, per chi proviene dalla Tangenziale, lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, verso Bologna.

L’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale sarà comunque raggiungibile percorrendo lo svincolo dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena, verso l’entrata della suddetta stazione.