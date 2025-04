“Tutti a Modena!” Il Braglia si prepara per il Derby

Lo stadio Braglia di Modena sabato sarà teatro del sentitissimo derby tra Modena e Sassuolo, una sfida che promette spettacolo in campo e una cornice di pubblico da record sugli spalti.

Alla vigilia del match, il dato parziale della prevendita ha già fatto segnare numeri importanti: oltre i 3000 i biglietti venduti, di cui quasi 800 nel settore ospiti riservato ai tifosi neroverdi. Un dato destinato a crescere in modo significativo nelle prossime ore: con l’affluenza degli abbonati e le vendite dell’ultima giornata, sarà quasi certamente superata la soglia dei 10.000 spettatori, con la concreta possibilità di abbattere il muro dei 10.248 presenti che finora rappresenta il picco stagionale, registrato in occasione della sfida contro il Bari.

La curva di casa la “Montagnani” è ormai quasi completamente esaurita.

I biglietti possono essere acquistati come di consueto tramite il circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati. Inoltre, nella giornata della partita sarà aperta la biglietteria dello stadio Braglia dalle 17 alle 20.

Sul fronte Sassuolo, l’entusiasmo non manca: i gruppi organizzati del tifo ospite hanno lanciato l’appello “Tutti a Modena!” per sostenere la squadra in uno dei match più sentiti della stagione. La vendita per il settore ospiti chiuderà come da regolamento venerdì alle ore 19.

Sul fronte viabilità poi dalle 10 di sabato scatteranno i divieti di sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli e via Fontanelli. Dalle ore 15, inoltre, la stessa piazza, viale Monte Kosica, nel tratto da via Galvani a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli e via Fontanelli saranno progressivamente chiuse al transito. Già dalle 13 di venerdì 11 aprile.

