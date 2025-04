Sabato 12 aprile a Castel Maggiore si conclude il Festival dell’albero

Un mese dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio arboreo: il Festival dell’albero è nato dalla integrazione tra progetti ambientali e progetti culturali, e sottolinea l’importanza degli alberi nella nostra vita in un mese di eventi pensati per tutti, dall’infanzia all’età adulta.

Dal 7 marzo ha attraversato Castel Maggiore con iniziative concrete di piantumazione di alberi, eventi culturali e di formazione, presentazione di libri, mostre, fino alla giornata conclusiva il 12 aprile a Villa Salina Malpighi, con la premiazione del concorso di disegno “Il mio amico albero”, l’iniziativa Poesia per un albero con passeggiata poetico-arborea a cura del Junior Poetry Festival, la visita guidata con un esperto di alberi a cura di Legambiente, la possibilità di fare pic nic nel grande prato.

Nelle tante iniziative che si sono tenute numerosi sono stati i soggetti coinvolti: da Legambiente alla Consulta per la sostenibilità ambientale, dalla Biblioteca comunale al centro di lettura l’Isola del Tesoro al Junior Poetry Festival, da Resistenza Terra agli Scout, oltre a operatori del settore agricolo e vivaistico che hanno anche realizzato allestimenti temporanei.

Significativamente, oltre all’appuntamento di sabato mattina a Villa Salina Malpighi, sabato pomeriggio, grazie alla collaborazione tra Comune, Gruppi Scout e Consulta Ambientale saranno messi a dimora nuovi alberi in via Noce e fiori per api e farfalle nell’area degli Orti comunali. Complessivamente gli alberi messi a dimora sono stati più di 100, in parte realizzando nuove aree, in parte rimpiazzando piante a suo tempo eliminate per malattie e problemi di sicurezza.

Sabato 12 aprile

Dalle 10.00 alle 16.00 a Villa Salina Malpighi (Primo Maggio)

Ore 10 – 11.30 POESIA PER UN ALBERO – Passeggiata poetico-arborea per tutte le età a cura del Junior Poetry

Ore 10.00 VISITA GUIDATA DEL PARCO CON UN ESPERTO DI ALBERI a cura di Legambiente.

Ore 10.30 – 11.30 LUDOBUS – giochi di legno pensati per età e abilità differenti a cura dell’associazione Gli Amici di Arche APS.

Ore 11.30 IL MIO AMICO ALBERO – Premiazione concorso di disegno con il sindaco Luca Vignoli

ORE 12.00 PIC NIC VILLA SALINA – apertura del parco fino alle 16 per eventuale pic nic degli avventori

Inoltre:

Alle ore 15.00 Area Orti Comunali Via Lirone: il Gruppo Scout aiuta bimbe e bimbi a seminare fiori per api e farfalle, tra gli alberi appena piantati

Alle ore 17.00 in Via Teresa Noce: piantumazione di 15 nuovi alberi

Immagine: L’Assessora a Sostenibilità ambientale e forestazione urbana Annalisa Cerrè che ha coordinato le iniziative del festival