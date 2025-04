Operaio muore investito sulla Tangenziale a Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato verso la A14 Bologna-Taranto, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 5:00 all’altezza del km 4+400, in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni risulta che un furgone ha investito l’operaio 60enne di una ditta esterna che ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.