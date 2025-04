Nei consigli comunali dell’Unione Bassa Reggiana si votano la variazione al regolamento Tari

Nei prossimi Consigli Comunali di Brescello, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Luzzara e Reggiolo verrà proposta una variazione del Regolamento Tari volta ad anticipare le scadenze della due rate 2025 al 31 luglio (prima rata) e al 10 dicembre (seconda rata).

La variazione permette:

– di uniformare le scadenze TARI in tutti i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, creando coerenza amministrativa tra gli otto comuni;

– di allineare i tempi di pagamento del servizio, consentendo ai Comuni di sincronizzare meglio i flussi di cassa tra quanto ricevono dai cittadini e quanto devono pagare a Sabar Servizi Srl.

Dopo questa fase transitoria, l’allineamento definitivo avverrà nel 2026, quando tutti gli otto Comuni avranno le stesse scadenze, ovvero 31 maggio per la prima rata e 10 dicembre per la seconda.

Oltre alla variazione del Regolamento, verrà proposta ai Consigli comunali l’approvazione delle tariffe Tari 2025 sostanzialmente invariate rispetto al 2024. A tal proposito si sottolinea che nei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, gestiti da Sabar, la tariffa per la raccolta è la più bassa a livello regionale. Il report regionale, che si basa su 3 indicatori (€/tonnellata di rifiuti raccolti, €/abitante, €/abitante equivalente – parametro che tiene conto di fattori come l’insediamento industriale, gli stabilimenti balneari, il turismo, gli studenti da fuori provincia…), sottolinea come il comprensorio Sabar abbia il dato migliore sia a livello totale, sia su ogni singola voce. Il costo del servizio è notevolmente inferiore alla media regionale: 87 euro per abitante contro una media regionale di 123 euro, con un risparmio di 36 euro per abitante (circa il 29% in meno).

Questi vantaggi rappresentano un importante risultato amministrativo ed economico per i cittadini e le imprese dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, dimostrando come l’efficienza gestionale possa tradursi in concreti benefici economici.