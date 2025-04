Modena, referendum: il voto di chi è temporaneamente all’estero

In occasione dei referendum abrogativi indetti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, tutti gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi comprendente le date delle consultazioni referendarie, possono votare per corrispondenza. Una possibilità prevista dalla normativa e che vale anche per i familiari conviventi. Per poterlo fare è necessario presentare una “dichiarazione di opzione” entro mercoledì 7 maggio al Comune dove si è iscritti alle liste elettorali.

La “dichiarazione di opzione” deve contenere l’indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale; l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione che attesti la condizione di elettore che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trova temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni. Oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova in queste condizioni. Alla dichiarazione va allegata la copia di un documento d’identità valido.

Il modello della dichiarazione è disponibile anche online sul sito dell’Amministrazione comunale di Modena, nella specifica sezione dedicata a notizie, servizi, documenti e informazioni per il voto in occasione delle consultazioni elettorali: www.comune.modena.it/argomenti/elezioni.

La dichiarazione può essere inviata all’Ufficio elettorale dell’Amministrazione via posta tradizionale, scrivendo all’indirizzo Comune di Modena, Via Santi, 40 Modena c.a. Ufficio elettorale; oppure via fax (059 2032068), Pec (elettorale@cert.comune.modena.it) o e-mail (elettorale.leva@comune.modena.it).

In alternativa, può essere presentata personalmente o da altra persona delegata prendendo un appuntamento telefonico al numero 059/2032071 negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio elettorale: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 18,00.

Il termine del 7 maggio non è derogabile: le opzioni presentate oltre la scadenza non potranno essere accolte. Entro lo stesso termine è possibile la revoca della richiesta. L’opzione di voto all’estero è valida solo per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025