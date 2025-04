Lunedì 14 aprile, a Sassuolo, inizieranno i lavori di riqualificazione della rete fognaria in viale Matteotti

Inizieranno lunedì 14 aprile, a Sassuolo, i lavori di riqualificazione della rete fognaria in viale Matteotti. L’intervento è di fondamentale importanza per migliorare le infrastrutture urbane e per migliorare ulteriormente il servizio. Si prevede la sostituzione di circa 300 metri di condotta, nel tratto compreso tra viale San Francesco e viale De Amicis.

Durante i lavori saranno inoltre ricollegati tutti gli allacciamenti fognari esistenti e saranno rinnovate tutte le caditoie per il recupero delle acque piovane. Saranno rinnovati anche gli allacciamenti dell’acquedotto, così da migliorare ulteriormente le infrastrutture e garantire un servizio ancora più efficiente ai cittadini.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, viale Matteotti, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà completamente chiusa al traffico veicolare. L’intervento avrà una durata stimata di 90 giorni e comporterà un investimento complessivo di circa 300.000 euro a carico del Gruppo Hera.