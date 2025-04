La Sezione CAI di Sassuolo organizza un Corso di Escursionismo Base E1

Il corso è rivolto a escursionisti che vogliano avvicinarsi all’ambiente montano con maggiore consapevolezza. In programma dal 7 maggio al 13 luglio 2025, si rivolge a soci CAI che desiderano acquisire conoscenze finalizzate alla pratica dell’attività Escursionistica in ambiente naturale, con lo scopo di formare i partecipanti alla conoscenza, alla tutela ed alla frequentazione in sicurezza.

Per motivi di copertura assicurativa, possono frequentare il corso solamente i soci CAI maggiorenni. È anche necessario il possesso di un certificato medico per pratica sportiva non agonistica in corso di validità.

Quota di partecipazione al Corso è fissata in euro 120, esclusa tessera CAI. Numero massimo dei partecipanti: 20

Per iscrizioni sassuolo@cai.it – Per chiarimenti e informazioni barbolo.a@libero.it – 3332682821

Mercoledì 16 Aprile 2025 ore 21: presentazione del Corso e apertura iscrizioni presso sede CAI – Piazza Risorgimento, 52 -Sassuolo

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 16 Aprile 2025

Presentazione Corso e apertura iscrizioni

Presentazione Corso e apertura iscrizioni Mercoledì 07 Maggio

L’Escursionismo secondo il CAI.

L’Escursionismo secondo il CAI. Mercoledì 14 Maggio

Cosa serve in montagna: Equipaggiamento e preparazione fisica.

Cosa serve in montagna: Equipaggiamento e preparazione fisica. Domenica 25 Maggio

1° Uscita in Ambiente

1° Uscita in Ambiente Mercoledì 4 Giugno

Il Mondo della Montagna: Flora e Fauna.

Il Mondo della Montagna: Flora e Fauna. Domenica 15 Giugno

2° Uscita in Ambiente

2° Uscita in Ambiente Mercoledì 25 Giugno

Come arriviamo alla meta: Cartografia, Ambiente e Sentieristica.

Come arriviamo alla meta: Cartografia, Ambiente e Sentieristica. Domenica 29 Giugno

3° Uscita in Ambiente

3° Uscita in Ambiente Mercoledì 02 Luglio

Come gestire le emergenze: Soccorso Alpino.

Come gestire le emergenze: Soccorso Alpino. Mercoledì 09 Luglio

Programmazione dell’escursione: Pianificazione e Meteorologia.

Programmazione dell’escursione: Pianificazione e Meteorologia. Week End 12/13 Luglio

Uscita Finale in Ambiente di due giorni

LE LEZIONI TEORICHE SI TERRANNO PRESSO LA SEDE CAI DI SASSUOLO, P.ZZA RISORGIMENTO,52 CON INIZIO ALLE ORE 20:45.

Direttore: AE Amedeo Barbolini – Vicedirettore: AE Marco Ronchej – Segretario: AE Mirka Aldini – Accompagnatori: AE Claudio Fregni, AE Claudio Bononcini

Programma scaricabile dal sito sezionale http://www.caisassuolo.it

CLUB ALPINO ITALIANO– Sezione di Sassuolo P.zza Risorgimento, 52- Tel. 0536 870273 Apertura: Martedì e Venerdì ore 21-22:30