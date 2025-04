Domenica 13 aprile appuntamento con le iniziative dei Lions Club di Reggio Emilia

In tutto il mondo domenica 13 aprile si celebra il Lions Day e anche i Club Lions di Reggio Emilia organizzano in città una serie di eventi dedicati ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Dalle ore 10 alle 20 in piazza Fontanesi, la piazza più caratteristica e frequentata della città, si svolgeranno tantissime iniziative gratuite, in linea con le missioni principali dei Lions, realizzate grazie all’impegno e alla generosità dei tanti Soci, di associazioni amiche e tanti volontari. Al fianco dei Lions, anche i gestori e i proprietari di bar e ristoranti che si affacciano su questa piazza, recentemente riuniti nel Comitato Fontanesi.

Il programma del Lions Day è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la Sala Convegni del Collegio Geometri a Reggio Emilia, alla quale ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia, la consigliera Francesca Boni, componente della Commissione Scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero, che nel dare il benvenuto all’iniziativa ha sottolineato: “E’ un piacere per la nostra amministrazione accogliere il Lions Day nel centro storico della città. Un importante appuntamento, ma anche una festa gioiosa all’insegna dei colori giallo e blu dei Lions, che informa e coinvolge bambini e intere famiglie nelle numerose iniziative solidali, attività culturali e sportive che i Soci Lions mettono in campo da anni. Da parte nostra, un ringraziamento sincero e i complimenti per un’organizzazione complessa, articolata e coinvolgente che ricorda i tanti progetti che i Lions realizzano a favore del territorio”.

I dettagli del programma della giornata di festa sono stati quindi illustrati da Giulio Bertaccini, coordinatore del Lions Day: “Domenica in piazza Fontanesi, dalle 10 alle 20, sarà possibile effettuare screening gratuiti e senza obbligo di prenotazione per il controllo della vista, con refrattometri digitali di ultima generazione, in collaborazione con l’Associazione Ottici della Provincia di Reggio Emilia, e per verificare la predisposizione al diabete con l’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia-ODV” ha spiegato Bertaccini, il quale ha illustrato anche le iniziative di intrattenimento: “in collaborazione con la casa editrice Asmodée, bambini e adulti si potranno cimentare in divertentissimi giochi da tavolo e di ruolo”.

All’edizione 2025 del Lions Day si aggiunge un altro importantissimo service a favore del Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il coordinatore del Lions Day ha quindi invitato i cittadini a donare giocattoli nuovi (0-8 anni, no peluche) che andranno ad allietare le lunghe giornate di degenza dei bambini ricoverati.

La festa dei Lions, nel pomeriggio dalle 16 alle 20, sarà animata dalla musica dal vivo del duo “Les Crayons Verts”, composto da Angie Prati (voce) e Paolo Stella (chitarra e loop), che presenta un repertorio dall’anima swing che spazia dai grandi classici del jazz ai più importanti autori italiani, rielaborati con arrangiamenti insoliti e originali.

“In questa giornata di festa, non poteva mancare la raccolta alimentare che andrà interamente a sostegno di Dora Emporio solidale” ha concluso Bertaccini. I Soci Lions, infatti, insieme ai giovani del Leo Club Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa saranno presenti, dalle ore 10 alle 12.30, con una postazione davanti al Conad Le Querce.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia per averci dato l’opportunità di celebrare il Lions Day in una piazza importante del centro storico quale è piazza Fontanesi” ha sottolineato Patrizia Campari, governatore del Distretto 108 Tb del Lions Club International.

“Ogni anno il Lions day rappresenta l’occasione per incontrare i cittadini e

per presentare loro le nostre iniziative – ha proseguito il governatore Campari – domenica

offriremo, inoltre, la possibilità di usufruire di alcuni service che caratterizzano la nostra missione e fanno parte delle nostre campagne globali”. Infine, ha ricordato che “nel 2024, a livello nazionale, sono state circa 200mila le attività di service rivolte a oltre 3.850.000 persone, con donazioni per più di 8.680.000 euro e ben 705mila ore di servizio volontario”.

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente di Zona 10 del Distretto 108 Tb del Lions Club International Claudio Merciadri e il presidente di Zona 11 del Distretto 108 Tb del Lions Club International Sandro Campani, oltre ai rappresentanti dei Club Lions di Reggio Emilia, i quali hanno evidenziato che “l’azione del Lions International, anche grazie alla propria Fondazione, spazia su molti temi: dalla vista al diabete, alla lotta alla fame, alla cura dell’ambiente, alla lotta al cancro infantile, al sostegno di attività umanitarie, all’intervento in caso di calamità naturali, allo svolgimento di molteplici service a favore dei giovani”. Infine, hanno ricordato che “a Reggio Emilia e provincia operano circa 300 soci Lions, riuniti in 11 Lions Club ed un Leo Club dedicato ai giovani perché, come dice il nostro motto Là dove c’è un bisogno, c’è un Lions!”.