Al via la raccolta funghi 2025 in provincia di Modena

Al via la raccolta 2025 dei funghi spontanei su tutta la provincia di Modena con la disponibilità nelle oltre 50 rivendite autorizzate dei tesserini obbligatori; per i non residenti, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale, gestore unico dei permessi, collegandosi al link: http://www.parchiemiliacentrale.it/permesso-funghi.php. In più, l’acquisto dei tesserini semestrali per i non residenti effettuato entro il 31 maggio dà diritto ad uno sconto sul prezzo intero.

I prezzi dei tesserini annuali, come sempre, prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani. Agevolazione anche per i non residenti, ma proprietari di seconde case nei comuni del Parco del Frignano, che possono usufruire del tesserino semestrale ridotto.

Per i proprietari che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, soltanto quelli che posseggono boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari potranno accedere alla stipula delle convenzioni per ottenere il tesserino di raccolta gratuito per l’intero territorio provinciale (informazioni possono essere richieste presso gli sportelli informativi di Pievepelago, Pavullo e Montefiorino).

L’elenco delle rivendite, degli sportelli informativi e tutte le informazioni di dettaglio sulle tipologie di tesserini, costi, giornate di raccolta e quantitativi, oltre alla norma per le convenzioni dei proprietari, si possono trovare sul sito web dell’Ente Parchi www.parchiemiliacentrale.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della sede del Parco del Frignano a Pievepelago (via Tamburù 8, tel. 0536 72134).