A Monzuno torna il Premio Ilario Rossi

Torna a Monzuno il “Premio Ilario Rossi”, appuntamento fisso del panorama artistico bolognese. Il Premio nasce per valorizzare la cittadina di Monzuno, quale ospitale terra di artisti nel campo della pittura, della scultura, della musica. Qui soggiornarono a lungo famosi pittori, ora scomparsi, attratti dalla pace e dalla bellezza dei luoghi: Ferruccio Giacomelli, Nino Bertocchi, Lea Colliva, Giuseppe Gagliardi, per citarne solo alcuni.

Il Premio anche quest’anno è rivolto ad artisti italiani e stranieri è a tema libero, con opere realizzate mediante le tecniche della pittura, della scultura e della grafica. Il bando rimarrà aperto fino al 4 maggio 2025 e gli artisti potranno portare le opere presso la sala Ivo Teglia a Monzuno. Il vincitore riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e altri tre premi acquisto del valore di 300 euro cadauno per le categorie espressive in mostra: pittura, scultura, grafica.

Il Circolo Artistico Ilario Rossi, che porta il nome del pittore e incisore bolognese, tra i principali protagonisti dell’arte figurativa del novecento, è stato costituito nel 2000 con l’intento di divulgare le arti visive, organizzando mostre di pittura e scultura dei vari associati a Monzuno e nei dintorni.

Il Presidente del circolo, Bruno Bandini afferma: “In fondo è ancora un premio giovane, quello dedicato a Ilario Rossi. Un premio adolescente – alla 14^ edizione – che a Monzuno, sulla Via degli Dei, ambisce a durare, a continuare nella celebrazione di un sodalizio che lega arte e terre dell’Appennino. Il “Premio Ilario Rossi” ancora una volta è un invito agli artisti – di ogni età e di ogni formazione – a incontrarsi, a confrontarsi, a far crescere il piacere della creazione delle immagini”.

Anche Ermanno Pavesi, assessore alla Cultura, vuole sottolineare il grande sforzo degli organizzatori del concorso: “Mantenere vivo un premio per cosi tanti anni, avendo alle spalle la crisi economica e la pandemia non è facile. Servono impegno e passione per portare avanti il premio, ma lo facciamo per tenere alta la tradizione artistica di Monzuno. Anche quest’anno, oltre al premio, verranno allestite diverse mostre di pittori importanti”.

Per chi volesse maggiori informazioni può scrivere a circoloilariorossi@libero.it o telefonare al numero: 3488430518.

Ilario Rossi, bolognese, fu cittadino onorario di Monzuno e qui ebbe la sua seconda residenza per molti anni: il Comune ha intitolato a suo nome un giardino pubblico. La numerosa partecipazione di concorrenti nelle passate edizioni del Premio e l’importanza e qualità che ha acquisito nel corso degli anni agli occhi del pubblico e degli artisti, fa presagire che anche quest’anno vi sarà crescente affluenza di partecipanti e visitatori.

Le opere dovranno essere consegnate, unitamente alla scheda di adesione, presso la Sala IVO TEGLIA in via Giuseppe Bertini 3/b, 40036 MONZUNO (BO) nei giorni di sabato e domenica 3 e 4 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle 15 alle 17.

L’esposizione verrà inaugurata il giorno 10/05/2025 alle ore 17 presso la Sala Ivo Teglia dove le opere pervenute rimarranno in mostra fino al giorno 25/05/2025, fino al momento della premiazione alle ore 17:00. La giuria sarà composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale e selezionerà i vincitori dei premi.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 e nei giorni feriali su appuntamento.