173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato: i dati degli Uffici della Questura di Reggio Emilia

La Polizia di Stato celebra oggi il 173° Anniversario della sua fondazione.

Un’Amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformando sé stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una Polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini.

“La sicurezza è un bene pubblico che va garantito alla comunità, senza distinzione alcuna di razza, religione, etnia o lingua, ed è il presupposto per garantire il pacifico esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, perché ogni essere umano ha diritto alla sicurezza della propria persona.

Mai nessuna condizione personale, sociale, economica, politica o religiosa potrà condizionare l’operato della Polizia di Stato, che ha come esclusivo punto di riferimento l’essere umano.

Questo ce lo impone la legge; questo ce lo impone la nostra coscienza di donne e di uomini liberi e fedeli ai valori morali, umani e democratici su cui si fonda la nostra Repubblica.

Questi principi sono, e saranno, la nostra unica guida ed il rispetto della dignità umana è, e sarà costantemente, l’approccio al nostro essere al servizio dei cittadini.”.

Con queste parole, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani descrive il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

La Questura di Reggio Emilia si inserisce nel solco tracciato dalle dichiarazioni del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e vuole evidenziare l’attività svolta durante l’anno, nonché gli importanti risultati operativi conseguiti grazie alla dedizione e professionalità del proprio personale.

Di seguito, i risultati dell’attività svolta dal 16 marzo 2024 al 15 marzo 2025, dalla Polizia di Stato sul territorio dell’intera provincia.

Dati relativi ai reati denunciati a Reggio Emilia

Rapina: 161;

Furto: 5.295;

di cui:

su autovettura: 794;

in abitazione: 598;

Furto in attività commerciale: 417;

Estorsioni: 38;

Truffe: 689;

Danneggiamento: 1.071;

di cui:

su autovetture: 871;

in attività commerciale: 38;

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: 145;

Detenzione per uso personale di stupefacenti; 297 ;

; Lesioni: 299;

Percosse: 63;

Minacce: 151;

Violenze sessuali: 28;

Ufficio di Gabinetto

Nel periodo di tempo in questione l’Ufficio di Gabinetto del Questore ha provveduto a organizzare le attività di ordine pubblico connesse alla presenza in questo capoluogo dello stadio “Citta del Tricolore – Mapei Stadium”, ove si sono disputate le partite di calcio della U.S. Sassuolo Calcio militante tra Serie A e Serie B e della A.C. Reggiana 1919 militante in Serie B, del “PalaBigi”, ove si sono disputate i match di Serie A e Champions League di Basket della “Pallacanestro Reggiana”, e della “RCF Arena”, impianto concertistico che ospita manifestazioni musicali che spesso superano i 100 mila spettatori.

Complessivamente, questo Ufficio ha organizzato nr. 1219 servizi di ordine pubblico nella provincia di Reggio Emilia.

Di cui:

Servizi di ordine pubblico organizzati per manifestazioni sportive: totale nr. 152

Campionato di calcio di Serie A, Serie B e Coppa Italia disputato dall’U.S. Sassuolo Calcio: 22

Campionati di calcio di serie B disputati dalla Reggiana Calcio 1919: nr . 21

Campionato di Basket serie A e Champions League presso PalaBigi: 24

Qualificazioni Europei di Basket della nazionale italiana presso PalaBigi: 1

Qualificazioni Europei di Futsal della nazionale italiana: 1

Servizi straordinari di controllo del territorio organizzati nella zona della Stazione Ferroviaria “Storica”: nr. 357;

Eventi di particolare rilievo

Concerto degli “AC-DC”

presso l’RCF Arena 25 maggio 2024

Concerto “Elrow Town Italy” presso l’RCF Arena 8 giugno 2024

Concerto dei “Rammstein” presso l’RCF Arena 21 luglio 2024

Incontro Italia-Islanda valido per la qualificazione ai campionati europei di basket presso il “PalaBigi” 25 novembre 2024

228° Anniversario del Primo Tricolore 7 gennaio 2025

Personale della Polizia di Stato impiegato: nr. 8.859.

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Ufficio Passaporti

Rilascio passaporti: 38.102;

Ufficio Licenze

Rilascio/Rinnovo licenze: 2.204 ;

; Autorizzazioni di Polizia rilasciate: 75 ;

; Totale autorizzazioni di Polizia rilasciate: 40.381;

Ufficio Contenzioso

Rifiuti/Sospensioni licenze: 87;

100 T.U.L.P.S.: nr. 02;

Attività di controllo armi e licenze

Controlli armerie, Compro-oro, sale VLT, Centri scommesse: 18;

Armi ritirate: 367;

Armi sequestrate: 0;

Divisione Anticrimine

Misure di Prevenzione Irrogate

Avvisi orali: 141;

Fogli di via obbligatori: 60 ;

; DASPO: 40;

DACUR: 8;

DASPO “Willy”: 13 ;

; Proposte di sorveglianze speciali: 3 ;

; Ammonimenti: 42;

Ufficio Immigrazione

Permessi di soggiorno rilasciati: nr. 17.806;

Decreti di Espulsione: nr. 96

Squadra Mobile

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Operazione “Titano” e Titano 2”

La Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, nel mese di Giugno del 2024 eseguito un decreto di sequestro preventivo per l’importo di 6 milioni di euro a carico di 50 indagati, facenti parte di un’organizzazione dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti per l’importo di euro 62 milioni di euro.

Nel mese di dicembre dello stesso anno, le due Forze di Polizia hanno eseguito un nuovo decreto di sequestro preventivo a carico di 41 indagati e 37 società per l’importo di 12 milioni di euro, in relazione del reato di utilizzazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni inesistenti.

Arresto del Boss Gualtieri

In data 26.11.2024 la Sezione Criminalità Organizzata ha eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso in pari data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, a carico di Gualtieri Antonio nato a Cutro il 27.7.1961, già condannato con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso al termine del processo Aemilia. Nel corso dell’attività di indagine è stato arrestato anche il fratello del Gualtieri ed è stato sequestrato l’intero patrimonio aziendale riferibile al boss, tra cui la lussuosa abitazione dove aveva scontato la detenzione domiciliare.

Operazione Ten

In data 12.3.2025 la Sezione Criminalità Organizzata ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere a carico di 5 soggetti appartenenti alla famiglia Arabia, indiziati di appartenere alla cosca ‘ndranghetista operante in Emilia Romagna ed avente quale epicentro la città di Reggio Emilia.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna Dott. Alberto Ziroldi, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, sulla base degli esiti di una lunga e complessa indagine che hanno consentito di attestare l’esistenza e l’operatività, nell’alveo della cosca ‘ndranghetistica emiliana, del gruppo mafioso Arabia, sodalizio caratterizzato dall’ampia disponibilità di armi e dedito alle estorsioni, alle truffe, nonché alla ricettazione di beni provento di furti a ditte di autotrasporto, commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

La Sezione Antidroga, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei delitti in materia di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto in flagranza di reato 17 soggetti colti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ha sequestrato 4 kg di cocaina; 5,5 kg di hashish; 150 g di altre sostanze; 60.000 euro in contanti.

Operazione WHITOU-LAST

In data 25.06.2024 la Sezione Antidroga ha condotto a termine l’operazione “POTENZA- WITHOUT- LAST” con l’arresto di 36 soggetti di nazionalità italiana, albanese, marocchina, nigeriana e tunisina, per il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro.

Operazione “Naike”

Il 14 gennaio 2025 la Sezione Antidroga della Squadra Mobile, unitamente alla GDF, ha condotto a termine l’Operazione NAIKE nei confronti di 15 soggetti (italiani ed albanesi) indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, associazione avente la sua base operativa nella provincia di Reggio Emilia.

Reati contro il patrimonio

La Sezione Reati contro il Patrimonio, nel periodo di riferimento, ha concluso positivamente le indagini per circa 30 rapine, addivenendo all’identificazione degli autori che sono stati deferiti all’A.G. (10 rapinatori sono stati tratti in arresto).

Nel mese di ottobre del 2024 la Sezione Reati contro il Patrimonio ha tratto in arresto, due giovani, residenti a Reggio Emilia, resisi responsabili di rapine pluriaggravata ai danni di automobilisti in transito lungo via Fratelli Cervi.

Nel mese di dicembre del 2024, la Sezione Reati contro il Patrimonio, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, ha tratto in arresto in flagranza di reato due rapinatori, resisi responsabili di una tentata rapina a mano armata in farmacia e di altre due rapine consumate sempre in pregiudizio di farmacie cittadine.

Nel mese di gennaio del 2025, la sezione Reati contro il Patrimonio ha tratto in arresto in flagranza di reato un italiano per tentata estorsione.

All’alba del 25 marzo del 2025 la sezione Reati contro il patrimonio ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un tunisino per rapina pluriaggravata commessa poche ore prima in danno di un passante in zona stazione storica.

Reati contro la persona

Nel periodo di riferimento la Sezione reati contro la persona ha condotto a termine, positivamente, numerose indagini in tema di tentato omicidio. Nello specifico sono stati trattati 5 tentati omicidi, tutti maturati nell’ambito del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, conclusi con l’identificazione e l’arresto degli autori, in totale sono stati arrestati in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare due soggetti; uno è stato tratto in arresto in flagranza di reato; quattro sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria.

Nel periodo di riferimento è stata conclusa positivamente, con l’identificazione e l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere, anche l’indagine afferente ai reati di rapina e violenza sessuale perpetrati ai danni di una barista da parte di un cittadino extracomunitario.

La Sezione reati contro la persona nel periodo di riferimento ha trattato poco meno di 150 fascicoli c.d. codici rosso.

Si segnala tra questi l’importante indagine svolta, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia a tutela di una cittadina Pakistana e dei suoi tre figli, vittime di maltrattamenti ad opera del marito il quale li aveva condotti in Pakistan e ne impediva il loro rientro in Italia. Grazie ad una proficua collaborazione tra le varie Autorità coinvolte, la donna e i suoi figli sono rientrati in Italia in condizioni di sicurezza ed al marito è stato applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

SQUADRA MOBILE DATO STATISTICO ARRESTI 150 DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 180

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Persone identificate: 28.195 ;

; Veicoli controllati : nr. 6.738 ;

; Arresti: 68 ;

; Denunce: 750 ;

; Violazioni amministrative contestate : nr. 157;

Controlli effettuati di iniziativa: 3.128;

Interventi di soccorso pubblico: 7.234;

In particolare per:

rapina: nr. 54;

furto: nr. 952;

rissa: nr. 88;

lite/disturbo: nr. 1.482;

stupefacenti: nr. 115;

Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale

Risultati conseguiti in tutte le province in cui è stato impiegato:

Persone controllate: 20.168;

Veicoli controllati: 12.236 ;

; Arresti effettuati: 13;

Persone denunciate: 98 ;

; Esercizi pubblici controllati: 469 ;

; Sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata: 4.911,54

suddivisa in:

Hashish: gr. 4.633,25;

Cocaina: gr. 187,63;

Marijuana: gr. 58,38;

Altro stupefacente: gr. 32,28.

Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Emilia

Numero di denunce acquisite: nr. 598 di cui:

Diffamazione : nr. 14 ;

; Accessi abusivi a sistemi informatici: 115;

Adescamento di minori: 7 ;

; Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: 6 ;

; Truffe: 284 ;

; Frode informatica: 79;

Furto: 29;

Furto di corrispondenza : nr. 3;

Minaccia: 7 ;

; Sostituzione di persona: 39;

Molestie: 4;

Stalking: 1;

Revenge Porn: 1;

Sex Extorsion: 9.

Persone denunciate: nr. 32;

Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia

Controllo del territorio Ferroviario

Persone identificate: 22.445;

Veicoli controllati: 77 ;

; Servizi di pattugliamento rete ferroviaria: 91 ;

; Contravvenzioni : nr. 32;

Arresti: 10;

Denunce: 186;

Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia

Codice della strada

Infrazioni accertate: 10.193 ;

; Patenti ritirate: 322;

Carte di circolazioni ritirate : nr. 305 ;

; Veicoli in stato di sequestro amministrativo: 243;

Veicoli in stato di fermo amministrativo: 131;

Infrazioni per guida in stato di ebbrezza: 135;

Infrazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti : nr. 7 ;

; Violazioni limiti di velocità: 75 ;

; Sovraccarico a mezzi industriali: 703;

Violazione per merci pericolose: 86.

Infortunistica

Incidenti rilevati: nr. 246

di cui:

con esiti mortali: 0;

con feriti : nr. 39;

con danni a cose: 126.

Polizia Giudiziaria

Operazioni di P.G.: 354;

Persone denunciate: 110;

Persone fermate: 0 ;

; Persone arrestate: 3;

Veicoli rubati rinvenuti: 6;

Veicoli Sequestrati: 5;

Patenti sequestrate: 19 ;

; Sostanze stupefacente sequestrata: 14,52;

Denaro sequestrato: 135.000 euro;

Controlli a esercizi pubblici: 49 ;

; Sanzioni elevate: 12.

Servizi espletati