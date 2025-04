Martedì 15 aprile a Reggio Emilia nuovo appuntamento della rassegna “Facciamo spazio”

Martedì 15 aprile, alle ore 18.30, al Laboratorio Aperto di via Emilia 44/c è in programma il secondo appuntamento della rassegna ‘Facciamo spazio! Progettare lo spazio pubblico con le persone. Verso Placemaking Week Europe 2025’, organizzata in partnership dal Comune di Reggio Emilia con Laboratorio Aperto e Digital Freaks, per introdurre i diversi temi che verranno affrontati in occasione del festival in programma a settembre. Titolo di questo nuovo appuntamento – in cui si discuterà del valore della città media e di quali azioni, strategie e politiche è possibile attuare per garantire una buona qualità di vita ai propri cittadini, ma essere anche competitive e attrattive nel panorama europeo – è “Si vive bene in una città media?”.

Per l’occasione saranno presenti Caroline Caporossi, imprenditrice sociale, fondatrice di AIW – associazione per l’integrazione delle donne migranti e del ristorante di impresa sociale Roots a Modena; Giulio Buciuni, professore associato in Entrepreneurship & Innovation presso il Trinity College di Dublino, dove dirige il Master in Entrepreneurship; Nicola Bigi, imprenditore, presidente di TIWI, studio creativo specializzato nell’ideazione e produzione di contenuti per il web, la televisione, l’editoria.

Il FESTIVAL – Dal 23 al 26 settembre 2025 Reggio Emilia ospita Placemaking Week Europe, l’annuale festival europeo dedicato alla progettazione urbana che riunisce più di 500 professionisti che lavorano nel campo del placemaking (creazione di luoghi per le persone) tra cui architetti, urbanisti, amministratori pubblici, ricercatori, leader di comunità provenienti da tutta Europa e oltre. L’obiettivo è condividere le migliori pratiche e promuovere collaborazioni internazionali, contribuendo alla sperimentazione di strumenti e allo sviluppo di politiche innovative di intervento sullo spazio pubblico, a partire dai luoghi e dalle iniziative della città ospitante.

L’evento prevede conferenze, workshop, panel di lavoro, visite in loco e attività di placemaking in varie sedi della città, il tutto pensato con l’idea di un festival diffuso, in grado di ispirare non solo i partecipanti, ma l’intera città per creare insieme spazi pubblici più belli, significativi ed inclusivi.

I temi su cui si focalizzerà l’edizione della Placemaking Week a Reggio Emilia sono strettamente legati agli obiettivi di Mandato di questa Amministrazione e riguarderanno in particolare le opportunità di rilancio dei centri storici, le caratteristiche di qualità, vivibilità e inclusività della città pubblica, la mobilità e le politiche che la città può mettere in campo per essere attrattiva e competitiva nel panorama europeo.