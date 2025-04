L’immunologo Alberto Mantovani venerdì a Reggio Emilia ad un incontro aperto alla cittadinanza

Il Prof. Alberto Mantovani, Professore Emerito di Patologia Generale all’Humanitas University e Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, parteciperà all’evento scientifico-divulgativo “Ricerca in Rete – La Rete delle Malattie Immunomediate” con una lettura magistrale sul tema: “Immunità e infiammazione come metanarrazione della medicina: circuiti di regolazione dell’immunità e dell’infiammazione”. Durante la sua lettura, verranno affrontate tematiche quali la struttura e la complessità del sistema immunitario, l’infiammazione e l’immunità innata, nonché gli approcci di immunoterapia per il trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni.

L’evento, rivolto alla cittadinanza, è organizzato all’interno della Settimana per la Ricerca promossa dall’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia ed è incentrato sulla ricerca svolta nell’ambito della Rete delle Malattie Immunomediate, sulle progettualità in corso e sulle prospettive future, con il contributo delle associazioni. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulle malattie autoimmuni e auto-infiammatorie, che sono causate dal sistema immunitario, e stimolare il dialogo tra pazienti, operatori sanitari e tutti gli attori coinvolti nella ricerca e nei percorsi diagnostico-assistenziali. Inoltre, verrà illustrata la Rete delle Malattie Immunomediate come una preziosa organizzazione locale che offre percorsi diagnostico-assistenziali e terapeutici di eccellenza e che pone “i pazienti al centro”.

Il Professor Mantovani ha contribuito al progresso delle conoscenze nel settore immunologico formulando nuovi paradigmi e identificando nuove molecole e funzioni. Membro di diverse accademie nazionali e internazionali – fra cui l’Accademia dei Lincei, l’Academia Europea, e la USA National Academy of Science – è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Per la sua attività ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale.

Venerdì 11 aprile 2025, ore 17.00-19.30.

Aula Magna Pietro Manodori, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Viale Antonio Allegri 9, Reggio Emilia